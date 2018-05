Caravana Filmului Românesc – în premieră la MayFest

Festivalul MayFest, aflat la prima ediție, are loc în comuna brașoveană Cristian, în perioada 4 – 6 mai 2018.Filmele alese surprind momente cruciale din istoria țării noastre: Primul Război Mondial şi Marea Unire sau pun în lumină figurile exponențiale care ne-au marcat evoluția ca națiune.De altfel, începând de anul acesta „Caravana filmului românesc”, cu cele două secţiuni ale sale: „Cartea şi filmul” şi „Capodopere ale cinematografiei naţionale” îşi diversifică portofoliul și pe lângă filme care sunt direct relaționate cu celebrarea Centenarului Marii Uniri și-a inclus în portofoliu mai multe producții, printre care și filmele de animaţie realizate de cunoscuţi regizori români precum: Ion Popescu Gopo, Victor Antonescu, Călin Cazan, Luminiţa Cazacu, Constantin Păun etc. Drept urmare al acestui demers şi copiii de astăzi vor putea să se bucure de filmele care au încântat, odinioară, copilăria părinţilor lor, în programul proiecţiilor pregătite pentru următoarele oraşe prin care va trece „Caravana filmului românesc” în luna mai: Baia Mare, Zalău, Călăraşi, Râmnicu Vâlcea şi Oneşti.Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea şi filmul/Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat în al şaselea an de existență, este acela de a promova filmul românesc din toate timpurile, aducând un omagiu cinematografiei naționale și cineaștilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc, din toate timpurile.Regia: Sergiu NicolaescuScenariul: Sergiu Nicolaescu şi Anusavan SalamanianCu: Ioana Pacula, Vladimir Găitan, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Dinică, Ion BesoiuRegia: Sergiu NicolaescuScenariul: Titus PopoviciCu: Amza Pellea, Irina Gărdescu, Sergiu Nicolaescu, Florin Piersic, Mircea AlbulescuRegia: Dinu CoceaScenariul: Mihai Opriş şi Vasile ChiriţăCu: Stela Furcovici, Ion Lupu, Mihai Mereuţă, Ion Caramitru, Amza Pellea......................................................................................................................................................Asociația CineCultura ( http://www.asociatiacinecultura.ro ), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) și Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel național, prin cele două secțiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naționale și Cartea și filmul.În cei cinci ani de existență, Caravana filmului românesc a ajuns în 30 de oraşe, însumând un număr aproximav de 115.000 de spectatori și consemnând 2.500 de referiri în presa locală și națională. În cadrul Caravanei, toate filmele sunt prezentate la o calitate artistică și tehnică de excepție, fiind refăcute ca sunet și imagine.Este un proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Național al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaștilor din România, ANF – Arhiva Națională de Filme; DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual și Proiect, co-finanțat de A.F.C.N. – Administrația Fondului Cultural Național.