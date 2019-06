„Cărările dragostei” - Recitalul de la ora cinci, la Muzeul Casa Mureșenilor

Descriere foto: Miercuri, 19 iunie 2019, la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov va avea loc „Recitalul de la ora cinci” , intitulat de această dată „Cărările dragostei”; Sursa: muzeulmuresenilor.ro



Opera Braşov şi Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov îi invită pe iubitorii muzicii bune, miercuri, 19 iunie 2019, la ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci”, intitulat de această dată „Cărările dragostei”.



Vor interpreta artistele Operei Brașov: Nicoleta Chirilă – soprană, Corina Klein – soprană, Ioana Mărgărit – soprană, Cristina Roșu – mezzosoprană, Nora Vlad – actriţă. La pian: Simona Patriche.



În programul recitalului, sunt incluse pagini muzicale remarcabile din operele „Macbeth” de G. Verdi, „Cavalleria Rusticana” de P. Mascagni, „La tzingara” de G. Donizetti, din opereta „Mam’zelle Nitouche” de F. Hervé, binecunoscuta canțonetă „Non ti scordar di me” de E. de Curtis, dar și muzică îndrăgită din repertoriul internațional: „New York, New York”, „Love Me Tender”, „When I Fall in Love” sau „Non, je ne regrette rien”.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a muzeului (Piața Sfatului nr. 25).

Taxă intrare: elevi, studenți – 1,50 lei; adulți – 6 lei; pensionari – 4 lei.