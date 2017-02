Campionatul Național Universitar de Schi și Snowboard în Poiana Brașov

Descriere foto: Campionatul Național Universitar de Schi și Snowboard pe Pârtia Lupului; sursa: bizbrasov.ro



În perioada 28 februarie – 2 martie 2017 Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane din cadrul Universității Transilvania va organiza Campionatul Național Universitar de Schi și Snowboard.



La acest campionat vor participa peste 100 de studenți de la 11 universități acreditate din țară. 25 dintre aceștia sunt studenți ai Universității Transilvania.



Probele competiționale ar urma să se desfășoare în partea superioară a Pârtiei Lupului, astfel că în această perioadă pârtia va fi închisă turiștilor. Marți, 28 februarie 2017 va avea loc şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi, pe 1 martie va fi competiţia de slalom uriaş, iar pe 2 martie întrecerea la slalom, iar apoi proba de snowboard.



Decanul Facultății de Sport, prof. Ioan Turcu, a precizat că în urma acestui campionat se va face baza de selecție pentru campionatele mondiale universitare.







De asemenea, la începutul lunii martie, vor avea loc la Braşov Forumul Decanilor Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport din România şi Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Tineretul în perspectiva mişcării olimpice” („Youth in the Perspective of the Olympic Movement”), iar în perioada 3 – 4 martie va avea loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, la aceasta fiind invitate 100 de persoane din România şi străinătate, printre care se numără ministrul Tineretului şi Sportului – Marius Dunca şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Mihai Covaliu. Cele trei evenimente sunt organizate la Braşov cu sprijinul Primăriei şi al Agenţiei Metropolitane Braşov.



Directorul Agenţiei Metropolitane Braşov, Dragoş David, a precizat că scopul instituţiei pe care o reprezintă este de a face din Braşov un centru de cercetare şi inovare. De asemenea, „ne dorim să promovăm sportul, să demarăm campionate interne la nivel de şcoli şi licee. Anul acesta ne vom orienta spre sporturile de iarnă, pentru a avea timp să ne pregătim, dar vom găsi soluţii şi pentru handbal, fotbal şi alte sporturi”, a explicat Dragoș David.