Campionatul Mondial de Alergare 50 km blochează traficul în Brașov pe traseul competiţiei

De aceea, cei care vizitează Braşovul, precum şi locuitorii oraşului, trebuie să ştie că circulaţia rutieră va fi restricţionată total pe următoarele străzi:

Vor putea fi folosite următoarele rute ocolitoare:

Primăria Braşov a anunţat că duminică, 1 septembrie 2019, când la Braşov se va desfăşura ultramaratorul de 50 km, traficul va fi blocat complet pe tot traseul competiţiei, pe întreaga durată a acesteia, fără posibilitate de traversare.Campionatul Mondial de Alergare de 50 km se va desfăşura prin parcurgerea unei bucle mici de 5 km, urmată de parcurgerea de cinci ori a unei bucle mari de 9 km.va avea traseul Livada Poştei – Prefectura Braşov – Teatrul Sică Alexandrescu – Sala Patria – Spitalul CFR – Tribunalul Braşov – Hidromecanica – Biserica de Lemn – Centru Civic – Intersecţia „Trei Alimentare” – strada Zizinului (intersecţie strada Traian).va avea traseul Livada Poştei – Prefectura Braşov – Teatrul Sică Alexandrescu – Sala Patria – Spitalul CFR – Tribunalul Braşov – Hidromecanica – Biserica de Lemn – Centru Civic – Intersecţia „Trei Alimentare” – Bulevardul 15 Noiembrie – Spitalul Astra – Giratoriu Spitalul Judeţean – Calea Bucureşti – Giratoriu „Poienelor” (intersecţie strada Saturn).• Bulevardul Eroilor – de la hotel ARO, intersecţia Bulevardul Eroilor – Str. Mureşenilor• Bulevardul 15 Noiembrie• Strada Calea Bucureşti – până la intersecţia cu Bulevardul Saturn.• Strada Zizinului – până la intersecţia cu strada Traian (orele 6.00 – 9.00)În plus, față de informațiile de până acum, circulaţia rutieră dinspre Poiana Braşov va fi oprită şi deviată către Râşnov în intervalul 6.00 – 15.00. Astfel, turiştii bucureșteni care părăsesc Poiana Braşov vor urma ruta Poiana Braşov - Râşnov – Predeal pentru a ajunge în Drumul Naţional 1 care merge spre Bucureşti. Ceilalţi turişti vor putea călători din Râşnov către destinaţiile lor de domiciliu.- Strada Mureşenilor- Strada Poarta Schei- Strada Nicolae Bălcescu până la magazin Star- Strada C. Dobrogeanu Gherea- Strada Carpaţilor până la intersecţia cu Bulevardul Muncii- Bulevardul Saturn- Strada Zizinului- Strada Uranus până la intersecţia cu strada Traian- Strada Toamnei- Bulevardul M. Kogălniceanu- Bulevardul Iuliu Maniu- Strada LungăRestricţiile de pe Waze pot fi consultate aici https://www.waze.com/events/cm-de-alergare-de-50-km-2019-09-01 Braşovenii care locuiesc pe traseul ultramaratonului sunt atenţionaţi că, în intervalul dintre orele 6.00 şi 15.00, în data de 1 septembrie, parcările de reşedinţă vor avea blocate intrările şi ieşirile în/ înspre traseul de concurs. Bucla mică, cea de pe strada Zizinului, va fi blocată traficului doar în intervalul 6.00 – 9.00.În parcările publice din zona Livada Poştei – Prefectura Braşov – Teatrul Sică Alexandrescu nu se va mai putea parca începând din dimineaţa zilei de 31 august.Restul parcărilor publice de pe traseu vor fi blocate în intervalul menţionat mai sus, conducătorii auto neputând părăsi parcarea până la terminarea competiţiei (ora 15.00).Campionatul Mondial de Alergare de 50KM are loc pe 1 septembrie 2019 în orașul de sub Tâmpa şi este organizat de IAU (Organizaţia Internaţională de Ultra-alergare), împreună cu Federaţia Română de Atletism şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov. Campionatul Mondial de Alergare de 50Km îi aduce la Braşov pe cei mai puternici ultra-alergători ai momentului.Alături de organizatori se află parteneri, Consiliul Judeţean Braşov, Universitatea Transilvania, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Hospice Casa Speranţei.Puteți afla detalii pe : http://brasov50km.com/