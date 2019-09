Campanie pentru siguranţa elevilor în școlile Brașovene

Descriere foto: Campania de prevenire Poliţie - Antidrog în derulare, în şcolile Brașovene; Sursa: bzb.ro



Autorităţile locale, poliţiştii, pompierii, jandarmii şi cei de la Antidrog şi-au dat mâna la Brașov pentru o campanie care are ca scop informarea și siguranţa elevilor.



Doar în prima zi de şcoală i-au lăsat pompierii, poliţiştii şi jandarmii pe elevi fără să discute despre siguranţa lor.



De marţi, cei angrenaţi în programul „10 pentru siguranţă” au fost prezenţi în şcoli şi au stat de vorbă cu copiii şi tinerii.



Una dintre unităţile de învăţământ alese în această zi a fost Colegiul Tehnic Maria Baiulescu din Braşov, unde elevii s-au arătat foarte interesaţi de informaţiile pe care le-au primit.



„Mi s-a părut o acţiune interesantă şi foarte folositoare. Unele lucruri chiar nu le ştiam, cum sunt cele despre droguri şi traficul de persoane şi acum o să îmi fie folositoare”, a spus unul dintre elevi.



„Mi s-a părut interesantă partea cu traficul de persoane, mai ales că se întâmplă foarte des, atât la noi în ţară, cât şi în alte ţări. În urma discuţiilor am decis să nu mă las condusă de alţii şi să nu vreau mai multe de la alţii”, a declarat o elevă.



Pompierii i-au pregătit pe elevi pentru cutremure şi incendii.



Poliţiştii le-au vorbit adolescenţilor despre ce înseamnă delincvenţa juvenilă şi cum pot preveni situaţiile în care ei să fie implicaţi în activităţi ilegale.



„Îi informăm pe tineri despre ce înseamnă delincvenţa juvenilă, răspunderea penală, tipuri de infracţiuni la care sunt expuşi şi despre modalitatea în care pot preveni astfel de situaţii”, a explicat inspectorul principal Adriana Boboi, reprezentanta Poliţiei Braşov la acţiunea de la Baiulescu.



Agenţia Naţională Antidrog are o luptă tot mai dificilă, motiv pentru care şi campaniile de prevenire a consumului de substante interzise, sunt mai numeroase!



Riscul consumului de droguri este mare în rândul tinerilor cu vârsta de liceu, astfel că o parte importantă din acest proiect de prevenire le revine celor de la Centrul Regional de Prevenire şi Consiliere Antidrog Braşov.



„Încercăm să-i atragem alături de noi, să capete încredere. Toate serviciile noastre sunt gratuite, sunt confidenţiale, plus că experienţa noastră le poate fi de folos şi pentru rezolvarea unei probleme adiacente celei principale, pentru care ni s-au adresat”, a precizat comisarul Dan Prică, reprezentantul Centrului.



Cei care se ocupă de siguranţa copiilor în afara şcolii sunt jandarmii.



Campania din şcolile brașovene va continua până în data de 20 septembrie 2019.





Până pe 20 septembrie 2019, în cadrul campaniei naţionale „10 pentru Siguranţă!”, iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne, specialiştii ANA, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ai Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, derulează în unităţile de învăţământ din orașele mari ale țării, activităţi de informare, prevenire, educare, conştientizare şi sensibilizare în legătură cu riscurile consumului de substanţe interzise, implicaţiile privind traficul de persoane, siguranţa personală şi a bunurilor proprii, siguranţa pe Internet, bullying/cyberbullying, prevenirea dispariţiilor, prevenirea abuzurilor sexuale, prevenirea delincvenţei juvenile.