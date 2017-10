Campanie de testare pentru hepatita C, în marile orașe

Descriere foto: Sursa: Doc.ro

Managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, Adrian Streinu Cercel, a anunţat ieri lansarea unei campanii naţionale de testare gratuită pentru hepatita C, prin recoltare de salivă.



Aceste probe au la bază detectarea anticorpilor împotriva virusului hepatic C.



Potrivit oficialului, oamenii trebuie să ştie că acest test, care este de screening, nu este un test care pune diagnosticul cu infecţia cu virusul hepatic C, ci arată că pacientul a trecut prin această infecţie, fără să spună dacă acesta s-a vindecat sau nu.



Acesta a mai informat că unul din 50 români este infectat cu virusul hepatic C, această proporţie fiind valabilă şi pentru infecţia cu virusul hepatic B.



Campania derulată cu sprijinul Ministerului Sănătăţii a început ieri în Bucureşti şi se va desfăşura în toate marile oraşe din ţară, printre care Constanţa, Craiova, Timişoara, Braşov, Târgu Mureş sau Iași.