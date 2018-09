Campania „Fii bucuria mea!” la Colonia 1 Mai, Brașov

Descriere foto: La început de an şcolar, Parohia Bartolomeu Nord a organizat la Colonia 1 Mai a patra ediţie a campaniei „Fii bucuria mea!", desfăşurată sub motto-ul „Un ghiozdan cât o inimă"



„Un ghiozdan cât o inimă” - rechizite pentru copiii din Colonia 1 Mai - Daruri cu gândul înfrăţirii între un cartier modern şi un sat izolat!



La început de an şcolar, Parohia Bartolomeu Nord a organizat a patra ediţie a campaniei „Fii bucuria mea!”, desfăşurată sub motto-ul „Un ghiozdan cât o inimă”.



Astfel, credincioşi ai parohiei braşovene, dar şi alţi donatori, s-au mobilizat şi au dat curs iniţiativei de a le oferi tuturor copiilor de la grădiniţă şi din şcoala primară din Colonia 1 Mai, un impuls simbolic la începutul anului școlar. Toţi cei 112 copii școlari sau preșcolari din Colonia 1 Mai, au primit câte un ghiozdan echipat complet, precum şi o plasă cu articole pentru igienă (prosop, săpun, pastă şi periuţă de dinţi).



„Gândul nostru este de a crea o înfrăţire între cele două parohii, mai ales că sunt foarte diferite: una este tipic urbană, alcătuită numai din blocuri noi, iar cealaltă este o comunitate mică, dintr-un sat relativ izolat. Suntem la a patra ediţie a campaniei şi deja am stabilit să mai organizăm anul acesta o acţiune prin care să le oferim acestor copii îmbrăcăminte de iarnă şi echipament pentru ora de sport.



Credem că este o bucurie pentru aceşti copii să simtă că cineva se gândeşte la ei.



Recunosc că am avut emoţii că vom putea ajuta toţi copiii, pentru că a fost nevoie de o sumă mare, dar cu atât mai mare a fost bucuria şi surprinderea că într-un timp foarte scurt campania a fost încheiată cu succes”, a spus preotul paroh de la Bartolomeu Nord, Costin Butnar.