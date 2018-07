Campania de prevenire a înșelăciunilor prin metoda ”ACCIDENTUL” - NU TE LĂSA PĂCĂLIT!

Descriere foto: Sursa: Caon

Polițiștii brașoveni au informat cetățenii de nenumărate ori asupra riscurilor la care se supun dacă dau crezare anumitor persoane care, prin diferite metode, încearcă să obțină de la ei diverse sume de bani. Valoarea mare a prejudiciilor, vulnerabilitatea crescută a unei categorii de vârstă în fața acestui tip de înșelăciune, creșterea numărului de sesizări privind producerea acestui tip de fapte (fie consumate, fie rămase în faza de tentativă) au constituit suficiente motive pentru demararea unor strategii de prevenire.



În acest scop, în perioada februarie-iulie 2018 s-a derulat la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov campania de prevenire a înșelăciunilor prin ”Metoda Accidentul” - ”Nu te lăsa păcălit!”.



Campania și-a propus informarea cetățenilor cu privire la modalitățile de prevenire a acestui tip de înșelăciuni în vederea reducerii victimizării acestora. Astfel, la nivelul județului Brașov, polițiștii:

- au organizat acțiuni de distribuire materiale informati-preventive pentru informarea modului de operare specific înșelăciunilor de acest gen,

- au transmis periodic mass-mediei locale comunicate de presă pe această temă,

- au participat la emisiuni radio-tv în vederea transmiterii de informații specifice acestui domeniu și promovării campaniei.

- au transmis Protopopiatelor Ortodoxe de pe raza județului Brașov materiale informativ-preventive pentru a fi prezentate cetățenilor în cadrul slujbelor religioase,

- au participat la întâlniri cu membrii asociațiilor de proprietari în vederea transmiterii de informații destinate prevenirii înșelăciunilor prin ”Metoda Accidentul”.



Pentru prevenirea acestui tip de infracțiuni, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov continuă activitățile de informare și conștientizare a populației și recomandă în continuare cetățenilor:

 Nu dați curs instrucţiunilor primite telefonic de la persoane necunoscute care pretind că reprezintă rudele „implicate în accidentul rutier”.

 Verificați dacă situaţia de urgenţă este reală, sunând ruda până răspunde. Câteva minute în plus nu pun pe nimeni în pericol.

 Nu efectuați niciun transfer bancar.

 Nu înmânați bani unor persoane necunoscute care sunt trimise la ușa dvs, nu răspundeți pozitiv solicitărilor de a lăsa sume de bani în locuri indicate de cei care vă solicită acest lucru telefonic sub diferite pretexte.

 Sunați la Poliţie, pe numărul de urgenţă 112 sau la unitatea de poliţie pe raza căreia locuiți, spuneți despre ce este vorba, interesați-vă de existenţa unui astfel de accident rutier şi procedura legală în situaţii de acest gen.