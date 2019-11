Campania „Alcoolul nu te face mare” a ajuns la Braşov

Descriere foto: Campania „Alcoolul nu te face mare”, iniţiată de Asociaţia Berarii României, a ajuns și la Brașov; Sursa: bzb.ro



Campania „Alcoolul nu te face mare”, iniţiată de Asociaţia Berarii României, s-a bucurat de un mare succes, atât în rândul autorităţilor, care s-au alăturat imediat acesteia, cât şi în cel al adolescenţilor, cei cărora de fapt li se și adresează.



Se poate ca o parte din cheia succesului să fi fost şi videoclipul care este imnul campaniei, în care se spune că „Rap-ul nu este pentru părinţi, aşa cum alcoolul nu este pentru copii”.



Studii desfășurate pe durată mai multor ani şi care au avut mulţi subiecţi au scos la iveală faptul că persoanele care au consumat alcool înainte de împlinirea vârstei de 18 ani au avut de suferit la nivel cerebral.



Mai exact, minorii care consumă alcool pierd din celulele creierului şi astfel le scade coeficientul de inteligenţă. Dar efectele negative sunt şi pe multe alte planuri.



Plecând de la aceste concluzii, Asociaţia Berarii României a decis să vină alături de adolescenţi şi să deruleze o campanie prin care să îi avertizeze pe tineri asupra riscurilor la care se supun. Media şi autorităţile s-au alăturat acestei campanii, aşa că la mai multe posturi de radio se poate auzi imnul campaniei, iar poliţiştii merg periodic în şcoli împreuna cu reprezentanţii asociaţiei.



Aşa s-a întâmplat, concret la sfârşitul săptămânii trecute la Colegiul de Transporturi din Braşov.



Acesta a fost ales din două motive: este o şcoală la care numărul băieţilor este mult mai mare decât cel al fetelor, iar foarte mulţi dintre absolvenţi vor fi şoferi profesionişti, meserie incompatibilă cu consumul de alcool.



Elevii din clasele a IX-a şi a X-a au fost invitaţi la întâlnirea la care le-au vorbit poliţiştii şi psihologul echipei naţionale de fotbal sub 21 de ani şi au fost supuşi unor teste din care au avut de învăţat.



„Veste bună este că numărul copiilor care au consumat alcool a scăzut anul trecut cu 10% faţă de acum doi ani iar acest trend este nu numai în România, ci pe plan european. Din păcate, vestea mai puţin bună este că vârsta la care un copil consumă pentru prima dată băuturi alcoolice a scăzut la aproximativ 13 ani. Am iniţiat această campanie în care am ales muzica pe gustul adolescenţilor tocmai pentru a ne apropia mai mult de ei şi a-i face să înţeleagă ce înseamnă consumul iresponsabil de alcool”, a explicat Julia Leferman, preşedintele Asociaţiei Berarii României.



Campania s-a derulat până acum în licee din Bucureşti, însă organizatorii au decis să meargă şi prin ţara şi au ajuns astfel la Braşov, unde poliţiştii le-au fost alături.



„Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov este alături de organizatorii campaniei „«Alcoolul nu te face mare». Noi desfăşuram mai multe campanii preventive în şcoli iar consumul de alcool conduce de multe ori la comiterea de infracţiuni, motiv pentru care o campanie preventivă cu această temă este extrem de importantă”, a precizat comisarul şef Mihaela Hermeneanu, reprezentantul IPJ Braşov.



Pentru elevi, ora petrecută a fost una interesantă.



„Mi se pare foarte interesant tot ce am auzit astăzi. Sunt lucruri pe care nu le ştiam, printre care efectele alcoolului asupra corpului nostru înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Eu nu consum alcool şi nu am prieteni care consumă, dar, cu atât mai mult, de acum voi sta departe de băutură”, a spus un elev de clasa IX-a, în urma cursului interactiv. „Mi-a plăcut şi experiemntul la care am fost supuşi, mi-a plăcut foarte mult şi de psihologul echipei naţionale de tineret şi am aflat multe lucruri cu care, din păcate, m-am confruntat în trecut. Am ajuns să realizez cât de dăunător este alcoolul şi sper să rămân mereu departe de alcool”, a explicat un alt elev.





Campania „Alcoolul nu te face mare” continuă în alte şcoli din ţară.