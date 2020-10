Camera de Comerț Brașov a premiat excelența: Alina Paul- managerul anului

Descriere foto: Alina Paul, directorul general al DO Security, Preşedinta CONAF Braşov

Alina Paul, directorul general al DO Security si Presedinta Confederatiei Nationale de Antreprenoriat Feminin pe Brasov, a fost desemnată de Camera de Comerț și Industrie Brașov, managerului anului, la categoria firme cu capital integral românesc, în cadrul Galei „Topul național al firmelor- faza județeană Brașov, ediția a XXVII”. Premiul a fost înmânat de președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Cosmin Roșia.







„ Acest premiu mă onorează personal și obligă DO Security să treacă de barierele locale și să continue tendința de dezvoltare la nivel național. Anul 2019 nu a fost un an ușor, însă cu ajutorul eforturilor echipei de management care a înțeles traversarea perioadelor dificile ce a presupus decizii curajoase, am ajuns să facem performanță. Ne-am concentrat în permanență pe adaptarea serviciilor la nevoile reale ale unei piețe care este în continuă schimbare în ultimii ani.”







DO Security a diversificat portofoliul de servicii oferite clienţilor, ajungând să se extindă la nivel naţional, astfel încât în prezent, compania se remarcă prin rezultate financiare remarcabile. Anul trecut, cifra de afaceri s-a majorat cu 20% faţă de anul anterior, iar profitul a avut o creştere cu 200% faţă de 2018. Investiţia în specialişti şi în echipamente de ultimă generaţie în domeniu a condus la sporirea calităţii serviciilor oferite, lucru reliefat în creşterea valorii adăugate. Pentru finalul anului în curs, în ciuda provocărilor generate de pandemie, compania estimează un profit cel puţin egal cu cel de anul trecut.







Laureaţii au fost stabiliţi conform unei metodologii complexe, care a îmbinat criterii precum cifra de afaceri sau rata profitului, cu criterii ce ţin mai mult de latura calitativă a activităţii desfăşurate de companii – eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.Gruparea firmelor s-a făcut ţinând cont de domeniul de activitate şi mărimea firmei.