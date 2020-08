„Cale verde” a Brașovului, amenajată prin accesare de fonduri europene

Descriere foto: Primăria Braşov pregăteşte o „cale verde” a oraşului; Sursa: bzb.ro





Pentru biciclişti: piste de 3 m lăţime, iar pentru maşinile electrice: permisiunea de a circula pe banda destinată autobuzelor!



Consilierii locali braşoveni vor dezbate în şedinţa de plen din 14 august 2020 un proiect de hotărâre privind accesarea unor fonduri europene pentru realizarea documentaţiei tehnice necesare amenajării unor artere pietonale, a unor piste pentru biciclişti, precum şi pentru implementarea unor măsuri care să încurajeze transportul electric. Pentru realizarea acestor documentaţii, necesare proiectului „Calea Verde a Municipiului Braşov - Conectarea ariilor majore de teren prin soluţii de transport ecologic”, care includ, printre altele, studiul de fezabilitate, expertize tehnice, studii pentru obţinerea acordurilor sau avizelor de mediu, studii hidrologice, studii topografice, municipalitatea braşoveană are în plan să obţină în actualul ciclu bugetar, 2014 – 2020, suma de 968.700 lei.





Conform reprezentanţilor municipalităţii braşovene, prin proiectul amintit, pe axa nord - sud a oraşului (Bartolomeu - Calea Bucureşti, care poate include şi cartierul Noua) se vor amenaja piste pentru biciclete şi trotinete electrice cu o lăţime de 2,5 m sau chiar 3,00 m (aceasta fiind dimensiunea optimă), care vor fi separate de traficul rutier cu o zonă de siguranţă cu o lăţime de 1 m. Conform edililor locali, aceste piste vor completa reţeaua existentă şi traseele pentru care s-au obţinut bani europeni. De asemenea, se vor fi reamenaja trotuarele, astfel încât acestea să fie atractive pentru persoanele care merg pe jos.



Traseele detaliate nu au fost stabilite, însă autorităţile locale iau în calcul ca acolo unde este posibil, pistele şi arterele pietonale să fie amenajate pe trotuare, dar să fie separate.



Unde nu este posibilă amenajarea unor piste pentru biciclişti pe trotuare, este luată în calcul chiar şi o regândire a numărului de benzi dedicate autoturismelor.



Tot prin acest proiect se are în vedere şi ca vehiculele electrice să poată circula pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun, astfel că acestea nu vor mai fi nevoite să aştepte în coloană, alături de maşinile pe benzină sau cu motoare Diesel. De asemenea, pentru autoturismele electrice şi pentru mijloacele de transport, municipalitatea are în plan să amenajeze şi alte benzi decât cele existente (cum este cazul celei de pe tronsonul str. Iuliu Maniu – str. Nicolae Iorga) sau proiectate (cum este cazul celor care vor fi amenajate cu bani europeni).





Arteră verde cu o lungime de 25 km



Primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că prin acest proiect municipalitatea are în plan „să realizeze o legătură între principalele puncte din interiorul oraşului, dar şi cu localităţile din jur, prin amenajarea unor piste de biciclete, cu staţii de parcare sau închiriere a acestora, benzi dedicate pentru autobuze şi autoturisme electrice şi amenajarea unor zone pietonale. Astfel le dăm posibilitatea celor din interiorul sau din afara oraşului să se deplaseze mai uşor cu aceste mijloace de transport sau pe jos”.



Conform declaraţiei acestuia, artera verde a oraşului va avea o lungime totală de aproximativ 25 de kilometri şi va uni puncte importante ale oraşului, precum Universitatea „Transilvania”, Gara CFR, autogara, zonele mari comerciale şi industriale sau de business şi zonele din apropierea ariilor rezidenţiale.





Pe lângă amenajarea unor piste, benzi de circulaţie pentru maşinile electrice sau a reconfigurării trotuarelor, prin proiectul supus aprobării Consiliului Local Braşov ar putea să se amenajeze şi să se doteze noi spaţii pentru închirierea bicicletelor.