Calculatoarele refurbished, soluția optimă pentru a avea un PC performant la un preț accesibil

Tehnologia avanseaza cu o viteza care uneori poate fi intimidanta, iar unele companii sunt obligate, prin natura domeniului lor de activitate, sa tina pasul cu ultimele inovatii in materie de calculatoare. Cu toate acestea, pentru majoritatea utilizatorilor de echipamente IT, nu sunt necesare ultimele modele de calculatoare pentru a-si desfasura activitatea in conditii potrivite. Acestia pot achizitiona fara griji calculatoare refurbished, care sunt produse de inalta calitate, la preturi mai mult decat accesibile.Tradus din engleza, "refurbished" inseamna "reconditionat", iar acest termen se poate aplica tuturor produselor IT, dar si din alte domenii. Calculatoarele refurbished sunt produse folosite pentru o perioada scurta de timp, apoi returnate. Ajunse pe mana unor profesionisti dintr-o companie cu o experienta indelungata in domeniu - cum este Interlink, care furnizeaza inca din 1997 echipamente IT refurbished - aceste calculatoare sunt reconditionate. Astfel, in momentul in care sunt revandute, poti avea garantia ca aceste calculatoare refurbished au un aspect ireprosabil, dar si performante similare unora noi.In general, calculatoarele refurbished apar datorita politicilor de achizitie ale marilor companii, institutii sau ONG-uri, care cer inlocuirea periodica a echipamentelor IT, pentru a asigura accesul la cele mai noi tehnologii. Procesul de reconditionare a calculatoarelor refurbished cuprinde curatarea, testarea, repararea, reconfigurarea, retestarea, revopsirea si reambalarea acestora. In final, se obtine un produs reconditionat de inalta calitate, care arata si functioneaza precum unul nou. Conform legilor in vigoare, calculatoarele refurbished au minimum 12 luni garantie, insa la Interlink garantia minima este de 36 de luni. In plus, aceasta poate fi prelungita pana la 5 ani, prin intermediul serviciului de garantie extinsa.Alte avantaje ale achizitionarii de calculatoare refurbished de la Interlink cuprind:- sistem de operare preinstalat, cu licenta gratuita;- transport gratuit pentru orice comanda a carei valoare depaseste suma de 150 de Lei;- livrare rapida in toata tara, in maximum 48 de ore;- drept de retur in 60 de zile;- 5% din valoarea oricarei comenzi online, sub forma de credit care poate fi folosit pentru a cumpara alte produse de pe site.Calculatoarele refurbished din oferta Interlink au urmatoarele specificatii:Dell, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo, Osborne;LED;widescreen;intre 1366x768 pixeli si 1920x1080 pixeli;De la 17 inch pana la 26 inchintre 160 GB si 2 TB;SATA, SATA 2, SATA 3;DVD-RW, DVD-ROM;Intel sau AMDintre 2 GHz si 3.80 GHz;generatia 1 pana la generatia a 6-a;DDR 3;intre 2 GB si 8 GB;Windows 10 Home sau Windows 10 Pro;MT/Tower, SFF/Desktop, Small Form Factor, USFF;intre 1 si 2 porturi.Prin urmare, daca iti doresti un calculator cu performante similare unuia nou, insa la un pret chiar si de 2-3 ori mai mic, solutia ideala pentru tine este sa apelezi la o companie profesionista care vinde calculatoare refurbished.