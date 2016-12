Cadouri în cutia de pantofi!

Descriere foto: shoebox.ro

Braşovenii care au vrut să pună un zâmbet pe chipurile copiilor sărmani din oraşul nostru au avut la dispoziţie două săptămâni pentru a participa la campania ShoeBox. Ca în fiecare an, în perioada 1-15 decembrie a avut loc campania de colectare a cutiilor iar între 16-24 decembrie, va avea loc distribuirea acestora către copiii nevoiaşi. Familia Vesa a început acest proiect în 2007 din dorinţa de a-şi învăţa copilul să împartă din jucăriile și hăinuțele lui cu alți copii, mai săraci. Imediat, campania s-a extins în zona orașului Cluj Napoca, iar in 2013 s-au strâns peste 30.000 de cutii, de la românii din 8 țări, 66 de orașe și 107 centre de colectare, iar in 2014 s-a depăşit numarul de 40.000 de cutii. Proiectul ShoeBox reprezintă o încercare minusculă de a face lumea un loc mai frumos, în fiecare an, în preajma sărbătorilor de Crăciun. ShoeBox nu este Moș Crăciun, reni și alte ființe magice, ci este despre oameni care ajută alți oameni, despre altruism și compasiune. La Braşov, Delcar a creat o locaţie ShoeBox şi a devenit centru de colectare pentru cadourile din cutia de pantofi. În campania ShoeBox de la Braşov sunt peste 170 de copii care au avut prea puțin sau chiar deloc ocazia să deschidă cutii de cadouri. Aceştia au vârste între 8 luni și 17 ani și locuiesc în Budila, Dacia, Cutuș, Vâlcea, Ohaba, Bucium şi Șinca Veche. Braşovenii care doresc să se implice pot alege jucării, haine, dulciuri sau alte obiecte practice sau de îngrijire personală. Acestea trebuie ambalate frumos într-o cutie de pantofi şi dusă la showroom-ul Delcar până la data de 16.12.2016.