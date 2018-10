Căderea părului: cauze și soluții

Lași în perie prea multe fire de păr? Prea multe fire și-n cadă, după baie? Cureți săculețul aspiratorului și te cam ia cu fiori când vezi ghemotoacele adunate? Fire de păr pe parchet, pe pernă, pe birou. Da, e un semnal de alarmă și nu e cazul să stai cu mâinile în sân.Părul femeii este o podoabă, o sursă de energie și vitalitate, un indicator al stării ei de sănătate. Un păr frumos, cu fir sănătos, care strălucește în lumină, impresionează plăcut, atrage privirea bărbatului și mângâierea lui, o face pe femeie să se simtă bine, în elementul ei. În vremuri străvechi,părul femeii era obiectul cunoașterii mistice. Acum, ne preocupă aspectul și sănătatea firului de păr și, poate, este suficient, deoarece poartă în el informații prețioase despre starea psihică, fizică și sufletească.Căderea părului este un lucru normal, atât timp cât pierzi zilnic între 50 şi 100 de fire de păr. La spălarea pe cap, poți pierde circa 250 de fire fără să te alarmezi. Când pierderea se amplifică, înseamnă că e ceva în neregulă, iar cauzele pot fi multiple.Stresul emoțional provocat de întâmplările neplăcute din viața noastră, precum divorțul, moartea unei ființe dragi, pierderea locului de muncă, atmosfera tensionată din casă ori de la serviciu, un accident, poate provoca pierderea masivă a podoabei capilare. Mai sunt, însă, alte multe cauze care ne sărăcesc podoaba capilară. Mâncarea aditivată consumată zilnic. Chimicalele din produsele cosmetice și de îngrijire corporală. Tratamentul medicamentos. Deficitul de proteine, atunci când optăm pentru o alimentație vegetariană. Deficitul de fier în organism. Dezechilibrul hormonal. Se știe că o tiroidă leneșă nu este deloc prietenă cu firul de păr. De asemenea, sindromul ovarelor polichistice este asociat cu deprecierea podoabei capilare. O altă cauză este surplusul de Vitamina A, așa că, atenție mare atunci când vă administrați suplimente alimentare care conțin această vitamină. Curele de slăbire au, de multe ori, și acest efect nedorit, de cădere a părului, din cauza privării organismului de vitaminele și mineralele necesare. Nu în ultimul rând, ereditatea. Dacă aveți o bunică sau o mamă cu părul rar, cu fire fragile, atunci, este posibil să moșteniți și dumneavoastră o astfel de problemă.Cum vă spuneam, căderea părului este un semnal de alarmă că este ceva în neregulă, fie în organism, fie în viața personală. Pe lângă măsurile pe care trebuie să le luați în ambele cazuri, este indicat să vă tratați și podoaba capilară, de dorit cu ceva natural, care să nu vă provoace alteneplăceri.Hair Blend, un produs fabricat în SUA, are toate atuurile, în acest sens. Are o compoziție complexă pe bază de extracte din plante medicinale și componente homeopate. Se găsește sub formă de capsule vegetale, ce pot fi administrate și in dietele vegetariene.Tratamentul cu Hair Blend are efecte și beneficii multiple. Reduce căderea părului provocată de deficitul de vitamine și minerale, de stres, de dereglările hormonale, de scăderea imunității. Contribuie la stimularea creșterii firelor de păr sănătoase. Combate mătreața. Stimulează circulația sangvină capilară.Pentru tratament se administrează câte 2 capsule de 3 ori/zi la masă, cu 200ml de apă sau conform recomandării consultantului de specialitate, dar nu mai mult de 4 - 6 săptămâni consecutiv.Deoarece produsul include ingrediente provenite din surse naturale, acesta nu este standardizat din punct de vedere al proprietatilor organoleptice. Astfel, pot exista variații privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul, fără a influența eficiența sau siguranța produsului.Atenție, Hair Blend nu se administrează copiilor sub 4 ani și nici femeilor însărcinate. Hair Blend 100 de capsule poate fi comandat pe site farmnatur.ro