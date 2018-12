Bust de bronz al Reginei Maria expus la Castelul Bran

Descriere foto: Castelul Bran pregătește un eveniment de excepție pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României: „Regina Maria, din nou acasă!”

Castelul Bran, îmbrăcat în tricolor de 1 decembrie. Va fi expus ultimul bust al Reginei Maria, copiat după cel de la Balcic.



Castelul Bran anunță un eveniment de excepție pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României: „Regina Maria, din nou acasă!”





La 1 Decembrie 2018, Castelul Bran va expune al doilea și ultimul bust în bronz al Reginei Maria, turnat după un știclu realizat după bustul în bronz realizat de artista Milița Petrașcu în 1975. Milița Petrașcu era considerată cea mai înzestrată femeie-sculptor a României în secolul al XX-lea.



Primul exemplar al bustului în bronz al Reginei Maria a fost donat Muzeului „Cuibul Reginei” din Balcic – Bulgaria, unde se află și astăzi, în interiorul Castelului, într-una dintre încăperile centrale. Bustul pune accent pe trăsăturile chipului Reginei, din care transpar finețea și spiritul aprig ale acesteia si este o lucrare reprezentativă pentru perioada de maturitate a artistei.



Opera expusă la Castelul Bran este rodul unor studii realizate de artistă pe baza modelului, știută fiind relația de prietenie dintre Milița Petrașcu și Regina Maria.



Evenimentul reprezintă un gest firesc dat fiind că Branul a fost, alături de Balcic, reședința preferată a suveranei. Se recreează astfel o punte simbolică între cele două locuri, unul străjuit de crestele semețe ale munților Bucegi, altul scăldat în spuma Mării Negre.



Evenimentul are dublă semnificație, Ziua Națională a României fiind, în an centenar, cea mai bună ocazie pentru a sublinia contribuția capitală a Reginei Maria la realizarea Marii Uniri. În plus, este și un omagiu adus artistei Milița Petrașcu, care s-a născut în luna decembrie a anului 1892.



Dezvelirea bustului din bronz al Reginei Maria este programată în primăvara anului viitor, cel mai probabil în luna mai, în cadrul unui eveniment amplu.



La 1 Decembrie 2018, vizitatorii Castelului Bran vor primi o cocardă tricoloră, iar pe fațada edificiului va fi desfășurat drapelul național.