Direcţia de Asistenţă Socială Braşov implementează proiectul „Bunicii în siguranţă -Sistem de teleasistenţă”



Direcţia de Asistenţă Socială Braşov a organizat ieri o întâlnire în cadrul căreia s-au prezentat detalii privind implementarea proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”.



Reprezentantul care asigură dispeceratul proiectului, a prezentat beneficiile implementării sistemului pentru siguranţa persoanelor vârstnice la domiciliul lor.



Direcţia de Asistenţă Socială Braşov continuă procesul de distribuire a kiturilor oferite gratuit de către Consiliul Local al Municipiului Braşov pentru implementarea proiectului „Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă”.



Proiectul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, au venituri lunare sub 1000 lei şi domiciliul pe raza teritorială a municipiului Braşov. Au prioritate la accesarea programului persoanele aflate în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.



„Bunicii în siguranţă-Sistem de teleasistenţă” propune o abordare inovativă a îngrijirilor la domiciliu adresate vârstnicilor, persoana vârstnică este ajutată în situaţii de urgenţă personală şi medicală la o simplă apăsare de buton.



Kitul conţine un telefon mobil, un abonament lunar de teleasistenţă şi un abonament lunar de telefonie mobilă. Prin intermediul acestei brăţări tip ceas din silicon medical dotată cu un buton roşu de panică, rezistentă la apă şi conectată wireless la un telefon cu taste mari, vârstnicii pot semnala o situaţie de urgenţă prin apăsarea butonului roşu. Semnalul este transmis automat către un dispecerat, iar în funcţie de complexitatea şi gravitatea situaţiei semnalate, dispecerul va iniţia un protocol medical ce va indica acţiunile ce trebuie întreprinse (ex. automedicaţie, deplasarea unui asistent medical la domiciliul pacientului, transmiterea unei cereri pentru serviciul de ambulanţă etc.)



Persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate sunt aşteptate la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov cu actul de identitate şi cuponul de pensie în original şi copie, de luni până vineri în intervalul orar 08.00-16.00.



De la teorie la realitate, însă e cale lungă.Până la punerea în funcțiune a sistemului în totalitate mai e destul de mult....Direcţia de Asistenţă Socială nu a reuşit să distribuie toate cele 100 de brăţări de urgenţă pentru vârstnici.



6.000 de bătrâni din Braşov au nevoie de îngrijire la domiciliu. Până acum, beneficiari ai noului sistem sunt doar 30 de vârstnici. Suma reprezintă doar 0,5% din necesar.



Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) Braşov, Mariana Topoliceanu, a afirmat că în acest moment, în municipiul Braşov, îngrijirea la domiciliu este deficitară. „Centru de îngrijire la domiciliu al DAS are 30 de beneficiari, pentru că este extrem de greu să găseşti resursa umană care să se ocupe de aceste persoane. Nici celelalte patru asociaţii nu au un număr foarte mare de beneficiari. Împreună, acoperim foarte puţin din necesarul de îngrijire la domiciliu din municipiul Braşov”, a declarat reprezentanta DAS. Pe de altă parte, prezent la conferinţa de presă, primarul Braşovului, George Scripcaru, a afirmat că în municipiu sunt aproximativ 6.000 de persoane care ar avea nevoie de astfel servicii sociale la domiciliu.