”Bucurii de toamnă”, la Casa Mureșenilor

Descriere foto: Arhivă

Miercuri, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureşenilor”, melomanii braşoveni sunt aşteptaţi la Recitalul de la ora 5 intitulat „Bucurii de toamnă”.

Interpretează artistele Operei Braşov: Nicoleta Chirilă – soprană, Asineta Răducan – mezzosoprană, alături de actriţa Nora Vlad şi pianista Sena Ducariu.

În cadrul recitalului, vor fi interpretate arii şi duete din operele lui W.A. Mozart – „Cosi Fan Tutte”, „Clemenza di Tito” şi „Nunta lui Figaro”, piese reprezentative din creaţia românească compuse de N. Bretan sau F. Donceanu, dar şi melodii celebre din repertoriul internaţional ca „Singing in the Rain” sau „Try to Remember”.