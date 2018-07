Bucură-te de miezul verii pe marginea piscinei

Iată că în câteva zile vom fi în miezul verii, cea mai iubită perioadă a anului, totuși parcă vara nici nu a sosit în adevăratul sens al cuvântului, așa-i? Vremea ne-a jucat feste dar e timpul să vedem și soarele strălucind pe cerul albastru Brașovean. Acesta este un bun motiv să profităm cât se poate de mult de zilele rămase, am putea spune că abia acum începe distracția.Marabou, terasa de vară cu piscină exterioară încălzită își propune să distreze întreaga familie. Cei mici se pot bucura de locul de joacă amenajat special pentru ei sau se pot distra în piscina cu adâncime mică destinată lor. Între timp, părinții sunt încurajați să se relaxeze citind o carte, savurând un cocktail de vară cu fructe la baldachinele ferite de soare. Cei care își doresc un bronz auriu de munte sunt invitați sa se destindă în bătaia razelor de soare pe șezlongurile din jurul piscinei Marabou.Vedem relaxarea ca o experiență 360, o stare în care toate simțurile sunt răsfățate. Muzica cu ritmuri de vară va transmite energie vie, gata să vă încarce bateriile pentru următoarele luni. Noutatea acestui an este schimbarea aproape în întregime a meniului. Am păstrat preparatele tradiționale favorite cum ar fi platourile cu afumături, brânzeturi, zacuscă și icre făcute în casă, păstrăvul cu mămăliguță și mujdei, pulpele de rață pe varză, tochitura moldovenească sau fileul Domeniul Dâmbu Morii. În completare avem, surpriză, preparate internaționale făcute cu pasiune și un gust desăvârșit de bucătarul italian, Salvino Bazzani. Spaghette, tagliatelle, penne cu diferite ingrediente... mmmm...un adevărat deliciu culinar. Nu mai aducem în discuție pizza, Salvino este un adevărat maestru când vine vorba de Pizza Quattro Formaggi, Pizza Capriciosa, Pizza Diavola sau recomandarea noastră caldă, Pizza Domeniul Dâmbu Morii. La cererea oaspeților ce ne-au trecut pragul am introdus în meniu burgerul și mix-ul picnic grill. Trecem și la capitolul desert? Vrem să ne asigurăm că vă stârnim pofta încât să nu ratați ocazia de a ne trece pragul. Ce v-artrezi simțurile, un ștrudel cu mere, nuci și înghețată, papanașii cu brânză sau poate un carpaccio de ananas cu înghețată de lămâie? Oricare ar fi alegerea, piscina cu terasa de vară Marabou vă stă la dispoziție zilnic până la ora 23.00 (sau ultimul client).În completarea meniului de mai sus vă propunem o gamă variată de cocktailuri de vară, limonade, spumante sau vinuri aromate de sezon. Cocktailul Domeniul Dâmbu Morii cu Lichior Amerie și prosecco este un strop de răcoare ce trebuie încercat.Nu vă mai reținem cu atât de multe detalii legate de bucătăria noastră, trecem la planurile pe care vrem să le punem în aplicare. Piscina Marabou va organiza săptămânal evenimente de zi cu dj și mc, concursuri cu premii și alte surprize ce garantează distracția, dacă vremea ne permite, bineînțeles. Vrem să informăm oaspeții că zona Marabou este dotată cu pergolă retractabilă pentru protecție în cazul unor ploi calde devară și sistem de încălzire pe întreaga suprafață a terasei.Ne interesează confortul și siguranța oaspeților noștri de aceea îi încurajăm să acceseze website-ul nostru www.dambumorii.ro pentru a afla detalii despre tarifele de acces ale piscinei Marabou, programul și regulamentul intern pentru o bună funcționare.Tinerii logodiți sunt invitați să descopere mai multe noutăți despre nunțile organizate în aer liber la piscina Marabou. Prin creativitate și bun gust, echipa Domeniului Dâmbu Morii oferă consultanță și soluții personalizate pentru a seta toate detaliile evenimentului mult visat. Imaginați-vă recepția nunții lângă piscina exterioară cu apă cristalină în bătaia razelor de soare și adierea blândă a vântului, la poalele munților. Un cadru cu adevărat spectaculos, memorabil. Domeniul Dâmbu Morii are 9 ani de experiență în organizarea evenimentelor festive cum ar fi nuntă, botez, petrecere aniversară sau privată. Stați conectați cu noi pe Facebook pentru detalii suplimentare: Domeniul Dâmbu Morii și Marabou terasă&lounge.