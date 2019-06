„Buchet muzical sub seninul verii”, la Muzeul Casa Mureşenilor

Chiar dacă stagiunea de spectacole a Operei s-a închis, artiştii instituţiei vor mai avea recitaluri la Muzeul „Casa Mureşenilor”.



, le va reuni pe Nicoleta Chirilă – soprană, Maria Petcu-Catrina – soprană, Sonia Hazarian - mezzosoprană, împreună cu Nora Vlad – actriţă şi Simona Patriche – pianistă.



În cadrul recitalului, iubitorii muzicii bune vor putea audia aria „Saper vorestte” din opera „Bal mascat”, aria „Sul fil d'un soffio” din opera „Falstaff”, ambele lucrări semnate de G. Verdi, aria preclasică „O pargoletto arciero” de B. Pasquini, aria de concert „Nehmt meinen Dank” de W.A. Mozart, aria „I Feel Pretty” din musical-ul „West Side Story” de L. Bernstein, dar şi piese compuse de G. Gerswhin – „Summertime”, „Blah blah blah”, „Do it again” sau „Let’s Call the Whole Thing Off”.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a Muzeului „Casa Mureşenilor” (Piața Sfatului nr. 25).



Taxă intrare: elevi, studenți – 1,50 lei; adulți – 6 lei; pensionari – 4 lei.