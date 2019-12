Braşovul va fi împânzit de senzori pentru monitorizarea aerului

Descriere foto: Garda de Mediu Braşov va primi de la Primărie şi de la Ministerul Mediului aparate de măsurare a calităţii aerului; Sursa: bzb.ro



Garda de Mediu Braşov va primi de la Primărie şi de la Ministerul Mediului aparate de măsurare a calităţii aerului. Pe străzi ar putea circula „patrula poluării”!



Primarul Braşovului, George Scripcaru, a anunţat vineri, în timpul dezbaterii privind calitatea aerului din oraş că de la bugetul local al municipiului pe anul 2020 vor fi alocaţi bani pentru achiziţionarea unor dispozitive de monitorizare a calităţii aerului, care să fie date în comodat Gărzii Naţionale de Mediu Braşov.



„Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu ne vor comunica de ce dispozitive vor avea nevoie. Vom derula procedura de achiziţie pentru achiziţia unor laboratoare de monitorizare a calităţii aerului. Apoi, în baza unui protocol, le vom da echipamentele în comodat, aşa cum am făcut cu autospeciale pentru ISU Başov, cărora le-am cumpărat vehicule care să fie folosite în municipiu”, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.



Conform estimărilor reprezentanţilor municipalităţii braşovene, costul estimat al acestor dispozitive este de aproximativ 100.000 de lei.





În acest moment, comisarii Gărzii de Mediu caută în teren sursa mirosului!



Pe de altă parte, şeful Gărzii de Mediu Braşov, Mircea Paraschiv, a afirmat că Ministerul Mediului a început un proiect menit să ofere mijloace pentru creşterea capacităţii organelor de control privind intervenţia în astfel de situaţii, ce presupune elaborarea unor noi norme, dar şi achiziţia unor laboratoare mobile de monitorizare a calităţii aerului. Totodată, el a declarat că decizia municipalităţii braşovene este benefică şi a amintit că, pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale, competenţele sunt ale primăriilor.



„În momentul de faţă, Garda Naţională de Mediu nu dispune de echipamente de monitorizare a calităţii aerului, ci se bazează pe datele care sunt colectate de Agenţia pentru Protecţia Mediului, instituţie care are o reţea de staţii fixe”, a declarat Mircea Paraschiv. În ceea ce priveşte mirosurile, şeful Gărzii de Mediu Braşov a declarat că, în principal, comisarii de mediu merg în teren, pentru a descoperi sursa mirosurilor. De asemenea, când există o suspiciune, Garda Naţională de Mediu impune o automonitorizare a agentului economic.



Un sistem paralel de monitorizare



Pe de altă parte, senatorul Allen Coliban (USR) a declarat că Organizaţia Judeţeană a USR Braşov are propriu sistem de monitorizare a calităţii aerului în oraş. Primul dispozitiv a fost instalat la începutul anului la sediul organizaţiei judeţene de lângă Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu”, iar altul a fost amplasat recent, în cartierul Bartolomeu. Totodată, el a anunţat că astfel de dispozitive vor fi instalate în cartierele Tractorul şi Bartolomeu.



Ar putea fi înființată și o… patrulă a poluării



Tot în timpul dezbaterii, Bogdan Micu, consilier al primarului Braşovului şi consilier al ministrului Mediului, a lansat o altă măsură care să permită monitorizarea calităţii aerului.



„Se poate înfiinţa o «patrulă a poluării», gestionată de primărie. Municipalitatea poate cumpăra aceste instrumente de monitorizate şi prin Poliţia Locală, împreună cu Garda de Mediu, ar putea monitoriza calitatea aerului”, a explicat Bogdan Micu.



De asemenea, el a propus ca pentru evacuarea gazelor produse de centralele de apartament să se folosească un singur coş de evacuare.