Brașovul va avea birou regional pentru învăţământ dual

Braşovul este oraşul din România în care a apărut şi s-a dezvoltat cu succes ideea de învăţământ profesional dual. Cu o puternică industrie grea în perioada comunistă, oraşul nostru a fost la un pas să piardă această tradiţie. Firmele germane care şi-au deschis fabrici la Braşov sperau să găsească angajaţi calificaţi, însă aceştia erau tot mai puţini. Astfel, aceste societăţi s-au aliat şi împreună cu Primăria, au deschis Şcoala Kronstadt, care a devenit un exemplu de bune practici pentru întreaga Românie.



În plus, în judeţul nostru mai există, la Făgăraş, învăţământ dual, susţinut de firmele franceze din zonă.



Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Formare în Sistem Dual au venit la Braşov pentru semnarea protocolului cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov pentru deschiderea unui birou regional ca interfaţă între autoritate şi operatorii economici.



„Practic, la nivelul acestor birouri se vor constitui baze de date cu operatorii economici care susţin învăţământul dual în regiunea de dezvoltare respectivă, în funcţie de specificul geografic, social, economic şi vor funcţiona ca interfaţă cu partea de învăţământ universitar de profil”, a declarat preşedintele ANFSD, Ion Gabriel Bratu.



Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Braşov spune că ne confruntăm cu o lipsă acută de forţă de muncă, iar agenţii economici au nevoie de sprijin în găsirea resursei umane necesare desfăşurării activităţii.



„Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, ca reprezentant al mediului de afaceri din Braşov, simte alături de aceste firme lipsa forţei de muncă din Braşov. Pentru aceasta, dorim ca, prin semnarea acestui protocol, să fim mai aproape de Autoritatea Naţională pentru Învăţământul Dual, iar, la nivel local, dorim să fim alături de agenţii economici”, a explicat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, Silviu Costea.



Învăţământul profesional renaşte, treptat, în România, iar cel dual este o soluţie excelentă pentru cei care vor să obţină o calificare într-o meserie.



„Este o condiţie esenţială pentru a realiza în continuare ceea ce ne-am propus, ca agenţii economici, primăriile şi inspectoratele şcolare să fie împreună şi cred că acest lucru va fi susţinut şi de iniţiativa Agenţiei Naţionale privind Învăţământul Dual”, a subliniat inspectorul şcolar principal, Ariana Bucur.



În acest moment, firmele româneşti participă şi ele la acest sistem dual de pregătire, însă cele mai multe au o putere economică mult mai mică decât a multinaţionalelor, astfel că şi implicarea este pe măsură. Semnarea acestui protocol oferă, însă, o speranţă în plus pentru cei care doresc să-şi asigure forţa de muncă pe viitor.



Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, fiind înfiinţată în 2018, prin reorganizarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. Autoritatea are ca rol fundamental organizarea şi dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem dual din România.