Brașovul și-a dat acordul pentru înfrățirea cu orașul Sejong din Coreea de Sud

Descriere foto: Brașovul ar putea avea un „frate" mult mai tânăr în Coreea de Sud. Municipalitatea brașoveană și-a dat acordul de principiu pentru înfrățirea cu orașul Sejong, capitala administrativă a Republicii Coreea



Brașovul ar putea avea un „frate” mult mai tânăr în Coreea de Sud. Municipalitatea brașoveană și-a dat acordul de principiu pentru înfrățirea cu orașul Sejong, capitala administrativă a Republicii Coreea!



Municipiul Brașov și capitala administrativă a Coreei de Sud - orașul Sejong – ar putea deveni localități înfrățite. Aceasta a fost principala temă de discuție din timpul întâlnirii de la Brașov a ambasadorului Republicii Coreea, Excelența Sa Kim Yong Ho, cu primarul Brașovului, George Scripcaru și cu viceprimarul Costel Mihai.



Potrivit ambasadorului Republicii Coreea, propunerea înfrățirii celor două localități a fost făcută de un diplomat coreean care a activat în România, iar demersurile au fost începute de către cele două ambasade.



De asemenea, Primăria a primit o scrisoare oficială din partea orașului Sejong, iar luni, oficialul coreean a fost prezent la Brașov pentru a se asigura că există un acord de principiu din partea municipalității brașovene.



De altfel, după discuțiile cu oficialul din Coreea, primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat că un astfel de parteneriat este benefic pentru ambele părți.



„Am primit o scrisoare și de la ambasadorul nostru în Coreea de Sud, care ne-a adus la cunoștință această propunere, azi (luni – n.r.) am mai făcut un pas important, ne-am dat acordul de principiu referitor la această propunere. Ambele ambasade au fost informate despre deschiderea noastră și despre dialogul dintre noi. Urmează să informăm Ministerul de Externe al României și Consiliul Local și să semnăm cât de curând un parteneriat. Sper ca într-o lună-două să materializăm acest demers. Cred că este important să subliniez că această localitate este practic capitala administrativă a Coreei de Sud și pentru noi contează foarte mult acest lucru”, a declarat primarul George Scripcaru.





Posibilul „frate” al Brașovului a devenit oraș în 2012



La rândul său, ambasadorul Republicii Coreea, Kim Yong Ho, a precizat că Sejong City este un oraș nou, pentru că și-a primit „certificatul de naștere” în 2012, însă a fost construit special în scopul de a deveni capitala administrativă a republicii Coreea. Menit să rezolve problema aglomerării urbane Seul, care are peste 12 milioane de locuitori și pentru a echilibra dezvoltarea Coreei de Sud, orașul reunește deja sediile a 43 de agenții guvernamentale și a 15 institute naționale de cercetare. De asemenea, în acest oraș se regăsesc peste 90% din instituțiile ce aparțin administrației centrale a Republicii Coreea. În acest moment, statutul de capitală administrativă nu este încă oficial, însă se fac demersuri legislative în acest sens.



În timpul discuțiilor, ambasadorul Coreei de Sud a precizat că orașul din Coreea se integrează în tehnologiile „smart-city”, dar a remarcat și faptul că această preocupare există și la nivelul municipalității brașovene, astfel că acest domeniu ar putea fi unul dintre subiectele colaborării dintre cele două localități.



În plus, orașul coreean este asemănător Brașovului ca populație, adică tot aproximativ 300.000 de locuitori. Turismul, domeniul cultural și mai ales relațiile economice sunt de asemenea subiecte de interes pentru ambele părți, cu atât mai mult cu cât există deja o firmă coreeană în Brașov, iar interesul sud-coreenilor pentru investiții în România este foarte mare.