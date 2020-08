Braşovul se pregăteşte pentru începerea anului școlar

Descriere foto: Primăria Brașov a evaluat mai multe scenarii pentru începerea anului şcolar în „sistem COVID”. Pe lista de cumpărături sunt laptopuri sau tablete, măşti, dezinfectanţi, dar şi „clase modulare”; Sursa: bzb.ro





14 septembrie 2020: Braşovul se pregăteşte şi cu containere pentru „extinderea şcolilor”. Primăria a evaluat mai multe scenarii pentru începerea anului şcolar în „sistem COVID”. Pe lista de cumpărături sunt laptopuri sau tablete, măşti, dezinfectanţi, dar şi „clase modulare”!



Chiar dacă autorităţile centrale nu au stabilit în mod clar cum va începe anul şcolar, Primăria Braşov a anunţat că a început să „pregătească terenul”, luând în calcul mai multe scenarii.



Astfel, primarul George Scripcaru a anunţat ieri dimineaţă că va prezenta Consiliului Local, în şedinţa de la sfârşitul acestei săptămâni, o propunere de rectificare a bugetului local, prin care este propusă şi alocarea fonduri şi pentru achiziţia de dispozitive electronice pentru elevi şi profesori.



„Sunt multe reaşezări de sume pentru activităţi care trebuie să aibă asigurată finanţarea, dar domeniul principal la care se referă această rectificare este cel al Educaţiei, al învăţământului. În perspectiva deschiderii anului şcolar, am asigurat, prin acest proiect de hotărâre, sumele necesare pentru măsurile care trebuie luate la nivelul şcolilor, cele care se referă la dezinfectanţi, măşti sau alte asemenea materiale care sunt necesare la toate unităţile de învăţământ din municipiul Braşov.



De asemenea, am propus o sumă care să asigure, dacă situaţia o va impune, achiziţia de către municipalitate a echipamentelor necesare desfăşurării orelor de curs, inclusiv on-line, fie că ne referim la tablete pentru elevi, la laptopuri pentru profesori sau table inteligente, adică un sistem informatizat care să dea posibilitatea atât elevilor, cât şi profesorilor să facă cursurile şi în sistem on-line, cu toţi elevii, dacă este posibil în acelaşi timp. Este o sumă importantă care este direcţionată pe acest capitol şi, în funcţie de evoluţia lucrurilor, vom face achiziţiile necesare. Am discutat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, ne-am pus de acord şi în acest fel, încercăm să asigurăm tot ceea ce este necesar pentru ca procesul de învăţământ la nivelul municipiului Braşov să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii”, a explicat George Scripcaru.



Conform declaraţiei edilului, pentru aceste achiziţii a fost luată în calcul o estimare de aproximativ 6 milioane de lei.





Primarul Braşovului a anunţat că municipalitatea braşoveană ia în calcul şi să cumpere containere în care să se desfăşoare o parte din ore.



„Dacă vor exista unele reglementări privind distanţarea şi va fi nevoie, vom lua în calcul cumpărarea unor astfel de containere. Deocamdată nu am făcut un necesar privind numărul acestora şi nici un calcul referitor la costuri, pentru că trebuie să ştim care sunt regulile stabilite de autorităţile centrale”, a declarat Primarul Braşovului , George Scripcaru.