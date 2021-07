Brașovul propune încă o atletă pentru circuitul de performanță: Ștefania Balint

De puțin timp, mai precis din luna mai a acestui an, în trupa de tineri atleți pregătiți de profesoara Georgeta Nazarie la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Brașov a apărut de la Craiova și după un popas la Râmnicu Vâlcea junioara Ștefania Balint, în vârstă de 15 ani. O sprinteră care promite, dovadă și primele rezultate înregistrate de când a venit la Brașov.



„De curând, Ștefania s-a mutat cu toată familia la Brașov. Mai are o soră geamănă, care joacă handbal la Corona și este componentă a lotului național de cadete. Sunt două fete bune la sport, dar și la învățătură, fiind pe profil real, și din câte am înțeles urmează să se transfere cu școala la un liceu de top din Brașov. Ștefania are potențial, iar anul viitor ar putea să ne reprezinte țara la FOTE”, mărturisește prof. Nazarie.



La Campioantele Naționale U16 (etapă finală), de la Craiova (10-11 iulie), Ștefania Balint a devenit dublă campioană a României în probele de 200 (timp: 26.34) și 400 metri plat (59.38). Dincolo de medalia și diploma de campioană națională, satisfacția i-a fost cu atât mai mare cu cât premierea, cu felicitările și încurajările de rigoare, a fost oficiată de marea noastră campioană olimpică Doina Melinte.



La o săptămână distanță, la Campionatele Naționale U18 organizate la Pitești, deci pentru o categorie superioară de vârstă, atleta cu dublă legitimare LPS Brașov-CS Chimia Râmnicu Vâlcea a câștigat medalia de bronz în proba de 100 metri, cu timpul de 12.67 secunde.



Tot la competiția din Trivale, încă o sportivă de-a antrenoarei Nazarie, Emma Zach a urcat pe podium de două ori: pe locul 2 la 200 m (25.32) și pe locul 3 la 400 m (57.82). O altă promisiune din echipa LPS-ului, Diana Cozma a trecut a 4-a linia de sosire la 2.000 metri obstacole (7:39.34).