Brașovul participă la „Noaptea Muzeelor”, sâmbătă 18 mai

Descriere foto: Instituțiile din Brașov vor lua parte sâmbătă 18 mai 2019, la cea de-a 15-a ediţie a evenimentului internațional „Noaptea Muzeelor”



Noaptea Muzeelor, eveniment marcat, în acest an, în 18 mai 2019, vine cu un program încărcat pentru amatorii de întâlniri nocturne cu cultura.



Astfel, sâmbătă vor fi deschise, începând de la orele 18.00, muzeele din centrul istoric al oraşului, care-şi vor întâmpina vizitatorii nu doar cu expoziţii, ci şi cu evenimente pentru toate vârstele. Multe dintre instituţii îşi vor închide porţile la miezul nopţii.



Noaptea Muzeelor la Etnografie şi filialele sale



La Muzeul de Etnografie Braşov şi cele trei filiale ale sale Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului, Muzeul Etnografic Săcele şi Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” Rupea, intrarea va fi liberă, în Noaptea Muzeelor. La Muzeul de Etnografie, din Bulevardul Eroilor, pe lângă expoziţiile permanente, vizitatorii mai pot vedea expoziţia temporară „Ceasuri ţărăneşti, instrumente de măsurare a timpului” şi filmele document tare din cadrul expoziţiilor. De asemenea, este pregătit un atelier „Ceasuri de perete cu cadran din lemn pictat”, coordonat de meşterul popular Manuela Ivan. Apoi, Programul se va încheia la 22.30, după recitalul susţinut de Alexandra Fits.



La Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului, din Piaţa Sfatului, vizitatorii vor putea vedea „Oraşul familiar”, o expoziţie organizată în parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi Comunicare din cadrul Universităţii Transilvania Braşov, în mansarda muzeului. Cei care vor dori, vor putea asista, de la ora 20.00, la un concert de clavecin şi muzică de cameră susţinut de studenţii Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii Transilvania Braşov, cu un repertoriu din marile centre muzicale europene: Anglia, Spania, Franţa, Germania.



Calculatoare, jazz şi realitate augmentată, la „Mureşeni”



La Muzeul Casa Mureşenilor, Noaptea Muzeelor se deschide tot de la ora 18.00, cu un atelier de bio-chimie. Cei care vor trece pragul instituţiei vor putea vedea expoziţiile permanente, dar şi pe cea mai nouă – „Istoria calculatorului”. Mai sunt pregătite concerte instrumentale, de jazz şi un concert folk. De asemenea, va avea loc şi un atelier de realitate augmentată.



Poezii pe întuneric la „Ștefan Baciu”



La Casa Stefan Baciu, din strada G. Baiulescu (secţie a Muzeului Casa Mureşenilor), vizitatorii vor putea vedea expoziţia temporară „Când jucăriile devin... hobby”, dar cei interesaţi pot asista la ateliere de origami, scriere creativă, dans, muzică si poezie. De asemenea, de la 22.30 va fi un eveniment inedit – „Poezii pe întuneric”, în care cei prezenţi vor recita poezii pe întuneric. Accesul este gratuit, atât la „Mureşeni”, cât şi la „Ștefan Baciu”.



Programul detaliat al evenimentului este următorul:



Muzeul „Casa Mureșenilor” (Piața Sfatului nr. 25):



– vizitarea expozițiilor permanentă „Familia Mureșianu” și temporară „Povestea calculatorului” (între orele 18:00-24:00)

– ora 18:10 − atelier de bio-chimie cu Mădălina Crișan

– ora 19:00 – atelier interactiv în cadrul expoziției temporare „Povestea calculatorului”

– ora 20:00 – concert instrumental Bogdan Costache

– ora 21:00 – concert jazz susținut de trupa „Midnight Buzz”

– ora 22:00 – atelier de realitate augmentată susținut de Ciprian Branea, expert IT

– ora 22:45 – concert folk susținut de Codruț Beleaua



Muzeul „Casa Ștefan Baciu” (str. G. Baiulescu nr. 9):



– vizitarea expozițiilor permanentă „Familia Baciu” și temporară „Când jucăriile devin… hobby” (între orele 18:00-24:00)

– ora 19:00 – ateliere de origami, scriere creativă, dans, muzică și poezie cu Anamaria Guguian

– ora 22:30 – eveniment „Poezii pe întuneric” susținut de Anamaria Guguian și Vlad Pavel

– ora 23:00 – concert etno-jazz susținut de trupa „Segerczferi TRIO din Sf. Gheorghe



Participarea la aceste evenimente se va face în baza achitării taxei unice de 1.50 lei; copiii cu vârsta până în 14 ani au acces gratuit.





În Noaptea Muzeelor va fi prezent şi Rope Street Museum



Deschis va fi şi în Rope Street Museum (str. Cerbului nr.13). Aici, cei interesaţi vor vedea un muzeu despre faţa nevăzută a Braşovului. De asemenea cei prezenți vor putea descoperii clădirile pierdute din picturi sau vor putea vedea a doua cea mai mare dioramă despre centrul istoric al oraşului. Accesul va fi gratuit, dar ultima intrare va fi la ora 22.00.



Muzeul Judeţean de Istorie va prezenta „Made în Cehia”



La Muzeul Judeţean de Istorie, programul începe de la ora 16.00. Cei care vor trece pragul instituţiei vor putea vedea mai multe expoziţii: ,,România 100 în benzi desenate ”, cu participarea unor autori ai benzilor desenate expuse, ,,Braşov 1987”, ,,Made in Cehia”, ,,Studio Dacia Felix”. De asemenea, va fi şi o expoziţie outdoor (Piaţa Sfatului) - ,,60 de ani de transport electric în Braşov”. Accesul, de asemenea, este gratuit.



Deschis şi la Casa Junilor



În Noaptea Muzeelor, publicul va putea admira şi portul tradiţional al femeilor şi junilor din Șchei şi Braşovechi, în expoziţie la Casa Junilor (lângă Poarta Șchei). Expoziţia este organizată de Asociaţia Șcheii Braşovului şi Societatea Junilor Braşovecheni cu scopul de a aduce în atenţia publicului fabulosul port al românilor din Scheii Braşovului, păstrat până în zilele noastre de scheieni şi de Juni.



Deschis va fi între orele 18.30 şi 24.00.



În Noaptea Muzeelor cei ce se plimbă prin centru vor avea ocazia să se întâlnească şi cu trei braşoveni de altădată



Johannes Honterus, reformatorul cetăţii, Maria Baiulescu, marea feministă a secolului XX, şi Elena Mureşianu, prima pictoriţă cu studii de specialitate din spaţiul românesc, îi vor aştepta pe braşoveni în Piaţa Sfatului. Le vor povesti despre oraş şi cu ce au contribuit ei la dezvoltarea oraşului. Este o nouă acţiune a Asociaţiei Cultour, iniţiatoarea proiectului „Istoria la persoana întâi”, ce va avea loc între orele 19.00 – 22.00.



Prima Şcoală Românească, deschisă până la miezul nopţii



În Noaptea Muzeelor, sâmbătă, Muzeul Primei Şcoli Româneşti, din Şcheii Braşovului, îşi deschide porţile pentru vizitatori până în miez de noapte.



„Noi suntem unul dintre cele cinci muzee bisericeşti din ţară. Au fost 64 în toată ţara, au mai rămas doar cinci”, a explicat pr. Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei Şcoli Româneşti. Cei care vor trece pragul muzeului vor intra în Braşovul de altădată, când începeau primele cursuri de limba română, iar diaconul Coresi începea tipărirea primelor cărţi în limba română, în Transilvania. Toate poveştile vor fi spuse chiar de directorul Vasile Oltean - despre şcoală, despre elevii care învăţau aici, despre ce învăţau copii ca să ajungă „oameni mari”. Tot el va explica despre cărţi şi documente din secolele trecute, exemplare rare, despre care avem ocazia de cele mai multe ori doar să citim în cărţi astăzi. La Muzeu, cei interesaţi vor vedea şi tiparniţa lui Coresi. Biletul de acces costă 3 lei pentru copii şi 5 lei pentru adulţi, preţ redus la jumătate faţă de zilele obişnuite de vizitare a muzeului.



O bancă, deschisă în Noaptea Muzeelor pentru educaţie financiară



În Noaptea Muzeelor, o bancă din Braşov îşi deschide porţile pentru vizitatori până după miezul nopţii şi propune activităţi diverse prin care copiii în special vor avea parte de educaţie financiară. Este vorba despre BCR, din str. 15 Noiembrie, nr. 90A, care va fi deschisă de la ora 19.00, iar reprezentanţii unităţii le vor povesti vizitatorilor despre apariţia banilor, trocul, comerţul sau economisirea. Deschise vor mai fi şi alte sucursale ale băncii din alte judeţe.



Noaptea Muzeelor, ajuns la cea de-a 15-a ediţie, este iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor.