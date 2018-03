Brașovul participă la Earth Hour pentru al 10-lea an consecutiv

Municipiul Braşov se alătură, şi în acest an, celor peste 7.000 de oraşe din întreaga lume care vor participa la Earth Hour - cel mai mare eveniment internaţional care atrage atenţia asupra schimbărilor climatice, prin oprirea luminilor timp de o oră.



Primarul George Scripcaru a luat decizia ca în acest an iluminatul public să fie oprit într-o zonă mai mare decât în anii trecuţi, respectiv în tot centrul istoric al oraşului.



Astfel, pe 24 martie, între orele 20.30 - 21.30, iluminatul public va fi oprit pe străzile Mureşenilor, G. Bariţiu, Şirul Ludwig van Beethoven, Aleea Tiberiu Brediceanu, str. Prundului, Ghe. Baiulescu, Castelului, Peneş Curcanul, Cerbului, G. Coşbuc, Sforii, Poarta Schei, Paul Richter, Hans Benkner, Stephan Ludwig Roth, Grigoraş Dinicu, Apllonia Hirscher, Alecu Russo, Johan Gott, Diaconu Coresi, Nicolae Bălcescu, Michael Weiss, Politehnicii, Postăvarului, Republicii, Mihail Sadoveanu, Sf. Ioan.



De asemenea, luminile vor fi stinse în Piaţa Sfatului, în Curtea Bisericii Negre, în Piaţa Enescu şi în piaţeta de pe str. Sf. Ioan.



Potrivit edilului brașovean, pentru al zecelea an consecutiv, Primăria municipiului Braşov va fi alături de toţi cei care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la responsabilitatea pe care o avem, fiecare dintre noi, faţă de planet şi faţă de copiii noştri.



El îi invită pe braşoveni în Piaţa Sfatului, de la ora 20.30, să se bucure de muzică de calitate, alături de Corul Naţional de Cameră «Madrigal – Marin Constantin», care va cânta pe întuneric.



Concertul este un eveniment muzical derulat prin Programul Naţional Cantus Mundi şi organizat în cadrul Festivalului „Gloria Domini” - Braşovul Pascal.



Pe lângă o parte a soliştilor de la „Madrigal”, în Piaţa Sfatului vor ajunge în jur de 100 de copiii, care, sub sloganul internaţional „Dăruieşte naturii din energia ta!”, în seara evenimentului, vor cânta şi se vor bucura împreună.



Repertoriul serii va include atât cântece cunoscute de coriştii de toate vârstele, piese internaţionale, cât şi melodii folk, apreciate de publicul larg.



