Braşovul nu și-a uitat eroii! Ceremonial restrâns la Cimitirul Eroilor din Bartolomeu

Descriere foto: Jandarmii braşoveni nu i-au uitat pe eroii care au făcut posibil ca ţara noastră să devină independentă în urmă cu aproape un secol şi jumătate şi nici pe cei căzuţi în cel de Al Doilea Război Mondial. Ceremonia a avut însă loc în cadru restrans (adaptat măsurilor luate în condiții de pandemie), la Cimitirul Eroilor din cartierul Bartolomeu; Sursa: bzb.ro



Braşovul nu a uitat eroii din 9 mai: Onor de la jandarmi, în grupuri de 3, cu mască chirurgicală pe faţă. Ceremonial restrâns, adaptat la vremuri de pandemie.



În fiecare an, data de 9 mai este una specială pentru România. Întreaga Uniune Europeană sărbătoreşte Ziua Europei şi Ziua Victoriei împotriva nazismului. În plus, la 9 mai 1877, România îşi declara independenţa faţă de Imperiul Otoman.



Jandarmii braşoveni nu i-au uitat pe eroii care au făcut posibil ca ţara noastră să devină independentă în urmă cu aproape un secol şi jumătate şi nici pe cei căzuţi în cel de Al Doilea Război Mondial.



În anii trecuți, în data de 9 mai, la Cimitirul Eroilor din cartierul Bartolomeu se reuneauu, de obicei, foarte mulţi braşoveni, veniţi să cinstească memoria eroilor neamului şi să asiste la ceremoniile cu depuneri de coroane de flori la mormântul celor căzuţi pe câmpul de bătălie.



Epidemia de coronavirus a făcut, însă, ca, în acest an, sâmbătă, doar jandarmii să fie prezenţi la monument şi să depună o coroană de flori. Chiar şi aceştia au respectat normele de distanţare socială, au purtat măşti chirurgicale şi nu au format grupuri mai mari de trei persoane.



„9 Mai 2020 este o zi importantă pentru noi, românii, cu o semnificaţie deosebită în istoria noastră naţională: 143 de ani de la cucerirea independenţei de stat, 75 de ani de la Victoria în cel de Al Doliea Război Mondial şi nu în ultimul rând, 70 de ani de la înfiinţarea Uniunii Europene. Nu puteam ca, deşi ne aflăm în aceste condiţii de criză, noi, jandarmii braşoveni, să nu aducem un pios omagiu eroilor neamului, fiind animaţi de un dicton foarte important, cum spunea Octavian Paler şi anume ca „ceea ce nu trăim la timp, nu vom mai trăi niciodată”. Astfel, ne-am adaptat vremurilor şi, în cadru restrâns, am depus o coroană de flori la mormântul eroilor neamului românesc, aducând, astfel, obolul nostru pentru jertfă înaintaşilor noştri şi, de ce nu, dând un exemplu generaţiilor viitoare că, indiferent de vicisitudinile prin care poporul român a trecut, prin credinţă şi prin sentimente puternice faţă de neam şi ţară putem să clădim un viitor pentru care înaintaşii noştri au luptat de-a lungul timpului”, a declarat colonelul Cristian Elly Palistan, comdandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Braşov.



După depunerea coroanei, la monumentul eroilor a avut loc şi un scurt ceremonial religios.