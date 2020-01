Braşovul îl sărbătoreşte pe Eminescu! Şi organizează evenimente de Ziua Culturii Naţionale

Descriere foto: Miercuri, 15 ianuarie 2020 instituţiile de cultură îşi deschid porţile şi îi invită pe braşoveni la evenimente. Casa Sfatului, 15 ianuarie - Expoziţie de caricatură politică - Adrian Andronic; Sursa: bzb.ro



Instituţiile de cultură din Braşov îşi deschid porţile pentru public, miercuri, 15 ianuarie 2020 de Ziua Culturii Naţionale şi îşi întâmpină publicul cu diverse evenimente.



Pe 15 ianuarie este Ziua Culturii Naţionale. Data aleasă reprezintă ziua în care este aniversată naşterea marelui poet Mihai Eminescu, iar anii în care această zi era marcată doar în şcoli, iar prin instituţii cam bătea vântul par să fi luat sfârşit. În acest an, instituţiile de cultură din Braşov au pregătit evenimente menite să-l omagieze pe poetul de la a cărui naştere se împlinesc 170 de ani, în 15 ianuarie.



Primii care au deschis seria evenimentelor au fost cei de la Filarmonică, sâmbătă, 11 ianuarie 2020 când au adus „Pianul cu poeme” pe scena braşoveană. Au fost prezente actriţa Daniela Nane şi pianista Ioana Maria Lupaşcu, iar istoricul Adrian Cioroianu a prezentat un Eminescu mai uşor de înţeles în context istoric şi politic.



Miercuri, 15 ianuarie 2020 instituţiile de cultură îşi deschid porţile şi îi invită pe braşoveni, de la 2 la 99 de ani, la o porţie de cultură.





Primii care îşi deschid porţile publicului – actorii de la Teatrul Arlechino



Astfel, cei mai mici dintre spectatori sunt aşteptaţi, între orele 9.00 – 16.00, la Teatrul Arlechino. Va fi Ziua Porţilor Deschise, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediţie, iar prichindeii vor putea pătrunde în culisele lumii poveştilor. Vizitatorii vor fi conduşi, de către actori, într-un tur inedit în incinta teatrului, putând descoperi atelierul de tâmplărie şi croitorie, magazia de decoruri, sala de repetiţii, cabina actorilor etc. De asemenea, copiii vor putea interacţiona cu actorii şi păpuşile din spectacolul „Cine a furat fulgii de nea?!” (regia Georgeta Lozincă). Intrarea va fi liberă.





Opera Braşov îşi deschide, în premieră, porţile în Ziua Culturii Naţionale



Opera Braşov marchează, în premieră, Ziua Naţională a Culturii. Astfel, instituţia îşi va deschide porţile către toţi cei doritori să cunoască mai îndeaproape activitatea artiştilor, atât pe cea artistică, cât şi pe cea din spatele scenei. Astfel, miercuri, 15 ianuarie 2020, între orele 11 – 13, publicul va putea asista la una din repetiţiile programate pentru spectacolul cu opereta „Văduva veselă” de Fr. Lehar şi va putea vizita clădirea Operei Braşov.



De asemenea, Opera Braşov dedică Zilei Naţionale a Culturii şi „Recitalul de la ora 5”, ce are loc tot miercuri, 15 ianuarie 2020, începând cu ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureşenilor” din Braşov.



Programul recitalului va fi unul special, alcătuit din piese consacrate din repertoriul românesc (multe dintre acestea pe versurile lui Mihai Eminescu): „O, rămâi” – Ghe. Stephănescu, „Peste vârfuri” – Ghe. Dima, „Şi dacă ramuri” şi „Stelele-n cer” – N. Bretan, „Pe aceeaşi ulicioară” – V. Teodorian, „Din vise dragi, poeme” – S. Păutza şi completat cu lied-uri din lirica universală: „Je te veux” – E. Satie, „Les chemins de l’amour” – F. Poulenc, „Ich liebe dich” – L. van Beethoven, „Dein blaues Auge” şi „Von ewiger Liebe” – J. Brahms, dar şi melodii compuse de R. Rodgers, ce fac parte din coloana sonoră a îndrăgitului film „Sunetul muzicii”.





La Teatrul „Sică Alexandrescu” brașovenii pot recita poeziile lui Eminescu



Cei de la Teatrul „Sică Alexandrescu” au pregătit un altfel de eveniment în memoria poetului Mihai Eminescu. Un spectacol în care publicul va avea cuvântul. Astfel, spectacolul „Eminescu – 170”, care va începe de la ora 19.00, va fi un eveniment unde toţi iubitorii operei eminesciene sunt invitaţi la o seară de gală atât în sală, cât şi pe scenă. În deschiderea evenimentului vor vorbi prof. Vasile Oltean, de la Muzeul Primei Şcoli Româneşti, Mihaela Malea Stroe, de la Uniunea Scriitorilor, filiala Braşov, apoi vor fi cântece dedicate poetului Mihai Eminescu, precum şi momente de recitare de poezie. Mai apoi, orice braşovean care doreşte este aşteptat pe scenă. Spectacolul va fi cu intrare liberă.





Paşii lui Eminescu au răsunat odinioară la Reduta



Tot miercuri, 15 ianuarie 2020, la Centrul Cultural Reduta, de la ora 17.00, braşovenii sunt aşteptaţi la primul eveniment al acestei luni – „Paşii lui Eminescu la Reduta”. Asta pentru că Mihai Eminescu chiar a fost în Braşov, chiar la Reduta, în mai multe rânduri. Poetul de geniu a venit la poalele Tâmpei alături de trupa de teatru a lui Mihail Pascally care a susţinut, în secolul XIX, mai multe reprezentanţii la Reduta. Îndrăgostit iremediabil de Braşov, dar şi de tradiţiile pitoreşti locale, Eminescu a compus poezia „Învia-vor voievozii” în care face referire la Biserica Sfântul Nicolae din Şchei şi la obiceiurile junilor Braşovului.



Tot la Reduta, copiii sunt aşteptaţi la un spectacol interactiv, alături de „Magicianul” nostru braşovean, Marian Râlea, care îi va transforma pe prichindeii prezenți în personaje din basmul eminescian „Făt Frumos din lacrimă”, alături de actori profesionişti din Cluj. Scenariul şi regia aparţin lui Marian Râlea – aflat şi în fruntea distribuţiei. Scenografia la spectacol este semnată de Mc. Ranin. Preţul biletelor în acest caz este 10 lei.



Mai apoi, începând cu orele 18.30, braşovenii sunt aşteptaţi să participe la „Maratonul poeziei eminesciene”, sub îndrumarea actorului Dan Cogălniceanu. La maraton, intrarea este liberă.





La Muzeul de Istorie va fi Ziua Culturii Naţionale 2020 fără… comunism



Tot de Ziua Culturii Naţionale, începând cu ora 12.00, Muzeul de Istorie îşi deschide seria evenimentelor din acest an „Fără comunism”.



Programul evenimentului cultural cuprinde vernisajul expoziţiei de caricatură politică Adrian Andronic, dezbaterea „1990, 2018: Noi gândim şi muncim” la care vor participa Dan Perjovschi, Florin Iaru, Radu Oltean şi Nicolae Pepene şi o sesiune de live drawing susţinută de Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată).



Proiectul „Fără comunism” este realizat de Asociaţia Forums, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie Braşov şi Facultatea de Sociologie şi Comunicare a Universităţii „Transilvania” din Braşov, cu sprijinul Ministerului Culturii, în cadrul proiectelor culturale organizate cu prilejul Zilei Culturii Naţionale 2020.



„La 30 de ani de la căderea comunismului şi la o jumătate de an după ce fantomele comunismului au bântuit Piaţa Victoriei, considerăm că este potrivit un recurs la fenomenul rezistenţei civice din 1990, un recurs care să înceapă cu un eveniment cultural organizat chiar de Ziua Culturii Naţionale a anului 2020, cu o acţiune culturală care să sublinieze atât rolul important al oamenilor de cultură, în general şi al artiştilor, în special, în mobilizarea societăţii civice pentru apărarea valorilor democratice cât şi importanţa culturii în educaţia civică a românilor. Anul 2020 este anul aniversării a 30 de ani de la adoptarea Proclamaţiei de la Timişoara, organizarea primelor alegeri democratice şi manifestaţia anticomunistă din Piaţa Universităţii din Bucureşti, dar şi comemorarea a 30 de ani de la prima mineriadă. În 1990, arta a fost una dintre formele de protest faţă de neocomunism, ,,democraţia originală” şi ,,disciplina muncitorească”. Arta după comunism a fost strâns legată de politica după comunism.



Proiectul ,,Fără comunism !” subliniază tocmai rolul deosebit pe care artiştii l-au avut în efortul societăţii româneşti de a avea un viitor fără comunism”, a precizat Nicolae Pepene, manager al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov.