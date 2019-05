Braşovul găzduiește Olimpiada Naţională de Limbă Germană Modernă

Descriere foto: Braşovul găzduiește Olimpiada Naţională de Limbă Germană Modernă. Participă 211 elevi, 11 din județul nostru; Sursa: bzb.ro



211 elevi, din 35 de judeţe, susțin începând de astăzi, luni, 6 mai 2019, Faza Naţională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă, care se desfăşoară, până vineri, 10 mai 2019, la Braşov.



Festivitatea de deschidere a competiţiei naţionale a avut loc duminică seară, la Centrul Cultural Reduta.



În competiţia naţională, Braşovul are 11 reprezentanţi în total, de la diverse unităţi şcolare din municipiu şi judeţ.



La olimpiadă participă elevi care învaţă limba germană ca limbă străină, şi nu maternă, după cum a subliniat prof. Gabriela Adam, inspector şcolar pentru limba germană, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov. „La limba maternă este o singură probă, de creativitate, iar aici, copiii au audiţie, producţie de text şi un proiect. Poate este mai complicat, dar ei vin cu mare plăcere şi sunt foarte creativi”, a explicat inspectorul şcolar.



Olimpiada se adresează adolescenților din clasele VII-XII, iar o mare parte dintre elevi au mai fost şi anii trecuţi în competiţie.



„În fiecare an vin cu mare drag la olimpiadă şi mi-am dorit să revin, mai ales că anul trecut am avut o experienţă foarte plăcută de colaborare cu grupa noastră”, a explicat o elevă. „Nu prea am emoţii, mai degrabă am emoţii gândindu-mă la Bacalaureat, pentru că sunt în clasa a XII-a. Oricum, mai departe vreau să merg în Germania”, a susținut o altă concurentă.



Premierea celor mai buni competitori va avea loc vineri, 10 mai 2019.