Braşovul „de poveste”: După dinozaurii de la Râşnov, dragonii de la Şinca

Descriere foto: „Cuibul Dragonilor” are 13 metri lungime şi 1,5 metri lăţime în cea mai groasă parte a sa, adică acolo unde este gura dragonului. Copiii pot intra şi ieşi prin orificiile lucrării. Ansamblul va ajunge într-un parc de joacă pe care îl va amenaja Primăria comunei Șinca; Sursa: bzb.ro





În curând, un alt „unic în România”. Dragonii de la Șinca atrag atenția vizitatorilor



Şinca Nouă vrea să iasă din tipar: şi-a adus dragoni în sat. Comuna are din 26 septembrie 2020 o sculptură - loc de joacă nemaivăzută în România: „Cuibul Dragonilor”, lucrare unică în ţară ca dimensiune, făcută din lemn de paltin. E unică şi ca „personaje”, dar şi ca funcţionalitate. Dacă la Râşnov avem dinozaurii unici în România (din Jurasic), la Bucium îl avem pe Shreck, statuia (din basmele moderne), acum avem şi dragonii (din basmele de demult). Destinaţia de loc de joacă o face şi mai căutată de copii, încântaţi de un astfel de labirint.



„Cuibul Dragonilor” are 13 metri lungime şi 1,5 metri lăţime în cea mai groasă parte a sa, adică acolo unde este gura dragonului. Copiii pot intra şi ieşi prin orificiile lucrării, iar lucrarea va ajunge într-un parc de joacă pe care îl va amenaja Primăria comunei.



Comandată de Primărie, făcută în 19 zile



Sculptura a fost făcută de Ioan Ungur, sculptor din localitatea Nazna, judeţul Mureş, care a lucrat 14 zile singur la această operă, iar în alte 5 zile a fost ajutat de un alt sculptor. E făcută din lemn de paltin „un lemn de esenţă tare şi este destul de greu să lucrezi în el. La fel ca stejarul, frasinul sau nucul, lemnul de paltin este, însă, durabil în timp. Aş fi lucrat mai uşor de exemplu în tei sau în alt lemn de esenţă moale, dar acestea nu ar fi rezistat la fel de mult, în ani, ca paltinul. Am adus cu mine de acasă 5 drujbe de diferite mărimi şi le-am folosit pe toate”, a explicat Ioan Ungur, într-un interviu pentru „Salut Făgăraş”.



Ineditul ansamblu a fost inaugurat, dar pentru a rezista în timp, va avea nevoie de mai multe tratamente cu ulei de in, după care, în funcţie de cum vor decide autorităţile locale, va fi lăcuit sau pictat.



Iniţial, dragonii de la Şinca trebuiau să fie o columnă a dacilor. „Am vrut să facem o columnă a dacilor. Aşa cum romanii au Columna lui Traian la Roma, am vrut să avem şi noi o columnă a lui Decebal, cu Decebal în vârful ei, ţinând un steag de dac în mână. Am căutat un trunchi gros de paltin, l-am adus la Şinca Nouă, ştiind de la început că avea o scorbură la bază. Însă, abia după ce ne-am apucat de treabă, am văzut că de fapt scorbura urca până în vârfului copacului şi era destul de mare, iar marginea trunchiului era destul de subţire pentru a mai putea fi sculptată columna. Aşa am ajuns să facem dragonii. Vom face în comună un loc de joacă tematic pentru copii, unde va fi dusă lucrarea. Pe viitor, în acel parc tematic, vor apărea şi alte personaje. Iar în privinţa columnei pot să vă spun că încă nu am renunţat la idee, o să o facem şi pe aceea”, a declarat primarul Gheorghe Flucuş.



Sunt deja cunoscuți



Dragonii de la Şinca deja atrag atenţia şi dau semn că vor fi atracţie turistică. Printre primii care i-a remarcat a fost Horia Brenciu, pe care dragonii l-au făcut să se oprească din drum. I-a pozat şi i-a prezentat lumii şi pe Facebook: „Conduceam şi dintr-o dată am zărit monstrul sau cap de lup/ balaur/ dragon. Am oprit şi vi l-am imortalizat. Am aflat că e realizat dintr-un trunchi de paltin şi are în jur de 10 m lungime”, a scris cântăreţul pe pagina lui de socializare.



Cuvinte de apreciere au venit şi de la un blogger din Spania, Sara Clarjaval, stabilită în Europa şi care călătoreşte în jurul lumii. „În ultimele noastre călătorii am avut ocazia să întâlnim un sculptor în timpul realizării operei sale artistice numită «Cuibul dragonului». Ioan Ungur (sculptor în lemn) este un mare artist care a creat multe sculpturi în parcul Bran, vizavi de celebrul castel al lui Dracula”, scrie ea (în spaniolă), pe Facebook şi blogul personal.



Sculptorul Ioan Ungur are în palmares mai multe lucrări expuse public, cum ar fi de exemplu un bloc statuar de 3 metri şi jumătate lungime cu o familie în costum naţional, cu logoul Moineştilor, expusă în localitatea Moineşti din judeţul Bacău, sau o replică a lui Shrek, celebrul personaj din desene animate, expusă în localitatea Bucium din judeţul Braşov.