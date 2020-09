Brașovul are un nou Primar! Rezultatele oficiale pentru Primăria și Consiliul Local Brașov

Descriere foto: Candidatul USR PLUS Brașov, Allen Coliban a câștigat cursa pentru Primăria Brașov; Sursa: bzb.ro







Biroul Electoral Județean Brașov, a anunțat rezultatele oficiale pentru Primăria și Consiliul Local Brașov.



Astfel, oficial, Allen Coliban (USR) este primar al municipiului Brașov, iar Consiliul Local Brașov va fi compus din USR PLUS (12 mandate), PNL (11 mandate) și PSD (4 mandate).



Prin urmare Consiliul Local Brașov nu va mai fi atât de fragmentat ca în mandatul 2016 – 2020, ci va fi compus din trei partide, respectiv USR PLUS, PNL și PSD. În legislativul 2020 – 2024 nu se vor mai regăsi UDMR, PMP, FDGR, PER și nici candidatul independent Șerban Șovăială.





Rezultatele finale pentru funcția de primar (total voturi exprimate: 82.912):



Allen Coliban (USR PLUS) – 34.870 voturi

George Scripcaru (PNL) – 31.198 voturi

Florin Orțan (PSD) – 6.092 voturi

Gheorghe Ialomițianu (ALDE) – 2.818 voturi

Barabas Laszlo (UDMR) – 1.978 voturi

Claudiu Susanu (Pro România)– 1.742 voturi

Costel Mihai (PMP) – 1.464 voturi

Cornel Onescu (ADN) – 593 voturi

Șerban Șovăială – 585 voturi

Daniela Sîrbu (PRM) – 534 voturi

Thomas Șindrilaru (FDGR) – 432 voturi

Laura Bratosin – 310 voturi

Violeta Radu (PPU-SL) – 296 voturi



Rezultatele pentru Consiliul Local Brașov (81.132 voturi valabil exprimate):



Alianța USR PLUS – 26.525 voturi

PNL – 2.5783 voturi

PSD- 9.587 voturi

UDMR – 3.804 voturi

Pro România – 2.709 voturi

PMP – 2.509 voturi

ALDE – 2.028 voturi

FDGR – 1.783 voturi

PER – 1.408 voturi

ADN – 1.067 voturi

PRM – 665 voturi

Mihai Codruț Nanu (independent) – 659 voturi

Vasile Mezdea (independent) – 561 voturi

Mihai Leontescu (independent) – 381 voturi

PNȚ-CD – 371 voturi

Șerban Șovăială (independent) – 321 voturi

PNR (Partidul Neamul Românesc) – 266 voturi

PPU SL – 252 voturi

Vasile Martin (independent) – 248 voturi

PNR (Partidul Națiunea Română) – 205 voturi





Conform buletinelor de vot, componența Consiliului Local Brașov ar putea fi următoarea:



Alianța USR PLUS



Corbu Ioan

Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona

Cenţiu Radu-Alexandru

Roşu Alexandru

Moraru Beatrice-Mihaela

Ilie Victor

Gerea Miruna-Magdalena

Boroda George

Bart Bogdan-Dragoş

Oniga Mihai-Andrei

Iftime Mihai-Ciprian

Crican Cezar-Alexandru



PNL



Scripcaru George

Oprică Florentin-Adrian

Vecerdi Cristina-Agnes

Rusu Sebastian-Mihai

Braun Werner

Vătavu Valeriu

Codreanu Adrian

Bădulescu Sebastian-Gabriel

Stănescu Alexandru

Paul Radu-Valentin

Puşcaşu Alexandru-Claudiu



PSD



Patraşcu Lucian

Crivineanu Alexandra-Ioana

Potea Marius Valentin

Stancu Raluca-Maria





PRIMARII CONFIRMAȚI:



ORAȘE



Braşov – Allen Coliban, USR PLUS



Codlea – Mihai Cîmpeanu, PSD



Făgăraş – Gheorghe Sucaciu, independent



Săcele – Virgil Popa, PSD



Ghimbav - Ionel Fliundra, PNL



Predeal – Sorin Ciobanu, PNL



Râşnov – Liviu Butnariu, PNL



Rupea - Alexandru Opriș, PNL



Victoria – Camelia Berțea, USR PLUS



Zărneşti - Alexandru Igrișan, PSD





COMUNE



Apaţa - Gyorgy Drăgan, PSD



Augustin -



Beclean – Claudiu Motrescu, PNL



Bod – Sergiu Arsene, independent



Bran – Cosmin Feroiu, PNL



Budila -



Buneşti – Mircea Pălășan, PNL



Caţa – Liviu Vocilă, PNL

Cincu - Sorin-Aurel Suciu, PNL

Comana - Viorel Grusea, PNL



Cristian – Gicu Cojocaru, PNL



Crizbav - Sorin Balaşi, PSD

Drăguş – Greavu Ionel, PNL



Dumbrăviţa - Zachiu Popa, PNL



Feldioara - Sorin Taus, PNL



Fundata – Marian Pâtea, PNL



Hălchiu - Ioan Gârbacea, PSD



Hărman



Hârseni - Mihai Oltean, Alianța PSD-ALDE



Hoghiz - Ioan Buta, PSD



Holbav - LUCIAN VASILE OPREA, PSD

Homorod - Ştefan-Doru Şona, PSD



Lisa -



Măieruş - Boricean Nistor, PNL



Mândra - Ioan Șerban Taflan, PSD



Moieciu – Manea Ioniță, PNL



Ormeniş



Părău



Poiana Mărului - Alexandru Cătălin Perșoiu, PSD



Prejmer – Mihai Apafi, PNL



Racoş



Recea



Sâmbăta de Sus



Sânpetru – Marian Arhire, USR PLUS

Şercaia



Şinca



Şinca Nouă



Şoarş – Timiș Ionuț, PNL



Tărlungeni



Teliu - Gheorghe Boalii, PSD



Ticuşu - Şchiopea Emil-Mircea, PNL

Ucea – Adrian Grovu, PNL



Ungra - Şchiopu Silviu-Mircea, PNL

Vama Buzăului - Tiberiu Chirilaș, PSD



Viştea - Ioani Florin, PNL



Voila - Osalciuc Gh. Marian, PNL



Vulcan - Marius Adrian Doda, PSD