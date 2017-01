Braşovul are mai nou, ,,pisici sălbatice”, la volei!

Descriere foto: Transilvania Wild Cats Brașov; Sursa: infobrasov.net, newsbv.ro



Echipa de volei a Clubului Sportiv Transilvania şi-a schimbat denumirea.



Mai marii clubului, împreună cu antrenorii și jucătoarele au hotărât ca echipa să aibă un logo distinct.



Voleibalistele de sub Tâmpa au ca logo o pisică sălbatică, iar echipa se numește acum ,,Transilvania Wild Cats” Brașov.



„Au fost mai multe propuneri, dar fetele au votat acest nume și acest logo. Încercăm să facem lucrurile altfel, vrem să mai facem un pas spre profesionism și ne dorim să facem lucrurile așa cum trebuie. Marketingul este o componentă extrem de importantă în viața unui club și încercăm să ne mişcăm și în acest sens”, a declarat directorul clubului brașovean, Marius Fetti.





..........................................................



Echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Transilvania Brașov a făcut un meci mare contra celei mai bune echipe din seria est a Diviziei A2. Fetele pregătite de Răzvan Pătran au pierdut meciul cu scorul de 2-3(21-25, 25-14, 25-21, 14-25, 12-15), dar au dat o replică extrem de serioasă formației care până la acest meci pierduse doar șase seturi.



Într-o atmosferă de meci mare, în fața unei săli umplute până la refuz, „Wild Cats” au condus cu 2-1 la seturi și au fost foarte aproape de surpriză. Până la urmă, experiența mai mare a echipei din Giulești și-a spus cuvântul și lidera seriei s-a impus cu 3-2. Fetele au luat totuşi un punct datorită acestui meci cu Rapidul.



„A fost un meci foarte bun, în care s-a jucat un volei de calitate. Noi am făcut cel mai bun meci din acest sezon și trebuie să le felicit pe fete pentru modul în care au abordat această partidă. Sala a fost plină, iar suporterii noștri împreună cu cei peste 20 de fani veniți de la București au creeat o atmosferă de excepție. Am reușit să obținem un punct valoros, care colaborat cu victoria din runda precedentă de la Focșani, scor 3-1, ne asigură poziția a doua în seria est și calificarea în etapa a doua a play-off-ului”, a declarat la finalul jocului, antrenorul „pisicilor sălbatice”, Răzvan Pătran.



Echipa de volei a Clubului Sportiv Transilvania Brașov mai are de disputat două jocuri în campionat, în deplasare contra formației Mihai I București și pe teren propriu în compania fetelor de la Momentos Constanța.