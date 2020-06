Brașovul are de-acum „ambulanța izoletă”, pentru transportul pacienților înalt contagioși

Descriere foto: „Ambulanța izoletă”, nou achiziționată pentru Brașov, este una dintre cele mai moderne autospeciale din România și va fi folosită atât pentru transportul pacienților cu coronavirus, cât și pentru intervențiile la accidentele rutiere, unde se înregistrează victime multiple. De asemenea, vehiculul are tracțiune integrală (4X4), ceea ce îi permite să intervină în zonele mai greu accesibile; Sursa: bzb.ro





Brașovul a primit „ambulanța izoletă”. Niciun microb nu străbate din ea, își face singură dezinfecția și poate transporta nu 1, ci 4 pacienți de ATI. Poate fi utilă în caz de accidente colective, calamități sau cazuri de infectare cu Covid-19



Firma clujeană Deltamed a livrat marți autospeciala multirol pentru transportul pacienților înalt contagioși, care a fost cumpărată de Primăria Brașov și urmează a fi dată în custodie către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Țara Bârsei” Brașov.



Vehiculul a costat 798.000 de lei cu tot cu TVA, iar finanțarea a fost asigurată de la bugetul local al municipiului Brașov.



Autospeciala a fost configurată în baza specificațiilor transmise de ISU și SMURD Brașov, fiind livrată cu toate dotările necesare. De altfel, atât reprezentanții ISU, cât și cei ai SMURD au precizat că aceasta este una dintre cele mai moderne autospeciale din România și va fi folosită atât pentru transportul pacienților cu coronavirus, cât și pentru intervențiile la accidentele rutiere, unde se înregistrează victime multiple. De asemenea, vehiculul are tracțiune integrală (4X4), ceea ce îi permite să intervină în zonele mai greu accesibile.



Vehicul va intra în dotarea ISU Brașov după data de 30 iunie 2020, pentru că este nevoie de aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local privind predarea acestuia!





Vehicul este izolat complet de mediul exterior



Inspectorul șef al ISU Brașov, lt. col. Lucian Dumitru Marciu, a declarat că această autospeciala are la bază autospeciala de transport personal și victime multiple (ATPVM), la care s-a adăugat și o componentă de transport a persoanelor înalt contagioase.



„Configurația ambulanței a fost modificată, ca să poată suporta presiune negativă în interior, cu filtre HEPA. Față de un ATPVM normal are două izolete, ca să putem asigura transportul pacienților simptomatici, cu coronavirus, de exemplu, de la locuință până la ambulanță. Nu va fi folosită doar în această perioadă, pentru transportul pacienților cu COVID, ci va fi folosită și la accidente rutiere care implică victime multiple, având capacitatea să transporte două victime cod roșu (aflați în stare critică), patru victime cod galben (în stare gravă) și opt victime cod verde (cei care necesită transportul la spital). Vreau să subliniez că acest tip de ambulanță este unică la nivel de țară și sperăm ca și alte inspectorate și primării să preia acest model de colaborare și să se doteze cu aceste autospeciale” , a explicat lt. col. Lucian Dumitru Marciu.





O „secție de reanimare” pe patru roți



Pe de altă parte, plutonierul adjutant Lidia Bălan, asistent coordonator al SMURD - ISU Brașov, a precizat că noua autospecială va putea fi folosită la accidentele cu victime multiple, înzăpeziri, alunecări de teren, inclusiv pentru a transporta victime izolate în zone în care nu pot ajunge celelalte autospeciale SMURD. „În situațiile legate de COVID 19, avem cele două izolete fixate deja pe tărgi, există un spațiu în care pot fi transportați pacienții asimptomatici, avem trei filtre pentru aerul din interior - care transformă practic întreaga ambulanță într-o izoletă. Pot fi transportate până la opt victime, iar în caz de necesitate, în cazul unui accident cu victime multiple, de exemplu, putem transporta personalul medical și paramedical la locul incidentului, capacitatea fiind de 11 persoane, inclusiv șoferul”, a precizat plutonierul adjutant Lidia Bălan.





Două saltele cu vacuum pentru pacienții cu risc de paralizie





Față de o autospecială sau ambulanță normală, care are un singur monitor, cea recent achiziționat de Primăria Brașov are patru monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale ale pacienților și un defibrilator.



„Foarte important este că există un aparat care face dezinfecția completă a interiorului în mod automat, la finalul transportului. Acesta este un lucru util, pentru că nu mai este necesar transportul autospecialei într-un loc anume pentru acest lucru sau montarea unor aparate suplimentare, iar timpii de intervenție sunt mult mai scurți din acest motiv. În plus, față de o ambulanță obișnuită, avem posibilitatea de a crea presiune negativă a aerului în interiorul acestei ambulanțe și să filtrăm practic toți agenții patogeni din interior. Autospeciala este dotată și cu două saltele cu vacuum, pentru transportul pacienților cu traumatisme, fără ca aceștia să se mai miște, ceea ce ajută, de exemplu, foarte mult în cazul traumatismelor de coloană vertebrală”, a mai spus Lidia Bălan.





A doua achiziție făcută de municipalitate pentru ISU Brașov





Până acum, în multe situații, pentru unele intervenții, inclusiv pentru transportul pacienților cu coronavirus, ISU Brașov apela la colegii din Covasna.



De altfel, primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat că „aceasta este ambulanța achiziționată de către municipalitate, la solicitarea ISU și SMURD, care aveau această deficiență logistică și de echipamente. Bine ar fi să fie cât mai puține situațiile care să necesite acest echipament, dar trebuie să ne pregătim pentru ceea ce este mai rău. Noi suntem proprietarii acestui echipament, dar îl dăm în folosință celor două entități, ISU și SMURD, care îl vor utiliza cu precădere în municipiul Brașov, dar și în zona metropolitană sau acolo unde este necesar, pentru că necazul nu te ocolește. Cred că vom salva multe vieți în situații pe care din nefericire le vom întâlni”.



Aceasta este a doua achiziție pe care municipalitatea brașoveană o face pentru a crește capacitatea de intervenție a ISU Brașov, după ce, la sfârșitul anului 2019, a achiziționat și a pus la dispoziția acestei instituții două autospeciale destinate intervenţiei la stingerea incendiilor în mediul urban, în zone greu accesibile, căi de acces înguste, în pădure sau obiective din zona de munte.





Următoarea achiziție: echiparea a 50 de voluntari SMURD și a 30 de voluntari pompieri



Primarul Brașovului, George Scripcaru a anunțat că în următoarea perioadă, Municipalitatea va demara o nouă achiziție pentru ISU Brașov, pentru echiparea a 50 de voluntari SMURD și a 30 de voluntari pompieri, potrivit proiectului „Salvatori pentru oraşul nostru”, votat de brașoveni în cadrul categoriei „Infrastructură de sănătate“ a procesului de bugetare participativă.



Proiectul urmărește creșterea capacității de reacție a ISU Braşov prin completarea cu voluntari a echipelor de intervenție care au deficit de personal și dotarea lor cu echipamente individuale de protecție. Aceşti voluntari vor merge în misiuni alături de echipele SMURD şi pompieri.