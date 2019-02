Braşovul, al doilea centru medical din România!

Braşovenii au dat 488 de milioane de lei pe sănătatea privată în 2017





Sectorul serviciilor medicale private a ajuns anul trecut la afaceri de 11 miliarde de lei, de la 9,7 miliarde de lei în 2017, arată o analiză KeysFin, care precizează că business-ul în acest sector a crescut cu 21,3% faţă de 2016, respectiv cu 472% faţă de 2007, arată o analiză KeysFin.

Profitul net al reţelelor de clinici private a crescut cu 29% faţă de 2016 şi cu 420% faţă de 2007, la 1,5 miliarde de lei în 2017.



„În 2018, piaţa serviciilor medicale private a atins un nivel de maturitate, dovadă că numărul de companii s-a menţinut la aproape 15.000, în scădere cu numai 1,5% faţă de 2016. Faţă de 2007, evoluţia este una impresionantă – sunt cu aproape 90% mai multe companii decât acum 12 ani’’, afirmă analiştii KeysFin.



Potrivit acestora, 2019 va aduce, cel mai probabil, o continuare a consolidării pieţei, achiziţiile şi fuziunile urmând să fie în prim-plan.



„Dezvoltarea reţelelor de clinici private va continua în acest an prin absorbţia cabinetelor independente, iar marii jucători îşi vor consolida prezenţa în comunităţile urbane prin extinderea serviciilor, de la analize şi operaţii la asigurări medicale”, estimează experţii.



Potrivit datelor KeysFin, în sectorul medical privat activează, în prezent, peste 65.000 de angajaţi, în creştere cu 2,1% faţă de 2016 şi cu 122% faţă de 2007. Costul mediu cu forţa de muncă a crescut cu 22% faţă de 2016 la aproape 39.000 de lei per angajat în timp ce productivitatea muncii a avansat ceva mai lent, cu 19%, la peste 147.000 de lei per angajat în 2017.



„2019 va aduce, cel mai probabil, o accentuare a bătăliei pe resursele umane. Într-un sector în care concurenţa este acerbă, extinderea serviciilor, atât din punct de vedere calitativ cât mai ales cantitativ (noi clinici, cabinete, servicii etc.) va fi condiţionată de disponibilitatea personalului (medici, asistenţi etc.). Nivelul salarial şi condiţiile de muncă vor reprezenta tot mai mult o alternativă viabilă pentru personalul de la stat care nu a dorit să facă pasul spre clinicile din Occident”, estimează analiştii.



„Cu un ROE de peste 40%, serviciile medicale private au ajuns să reprezinte una dintre cele mai rentabile afaceri din perspectiva randamentului obţinut de acţionari. Este o industrie în care investiţiile pe termen lung sunt masive şi cu o capitalizare peste medie, care a depăşit încă din 2016 nivelul de rentabilitate ante-criză (2007, de 34,8%). Raportul dintre activele imobilizate şi cele totale în cazul celor mai mari investiţii depăşeau în 2017 pragul de 60% (mult peste media economiei) semnal că politica agresivă de investiţii va continua’’, estimează analiştii de la KeysFin.



La nivel regional, cele mai multe clinici se află în Bucureşti (cifra de afaceri de 4,5 miliarde de lei), Braşov (488 milioane de lei), Timiş (469 milioane de lei), Cluj (404 milioane de lei) şi Constanţa (334 milioane de lei). Împreună, Capitala şi cele patru judeţe au generat peste 64% din cifra de afaceri totală în 2017.



Potrivit datelor Institutului de Monitorizare şi Evaluare a Sănătăţii (IHME), dacă în 2015 cheltuielile pentru sănătate erau de 1.128 de dolari/persoană, până în 2040 acestea ar urma să ajungă la peste 3.085 de dolari. Deşi vom aloca mai puţini bani decât bulgarii (3.435 dolari) sau ungurii (3.723 dolari), îi vom depăşi pe ceilalţi vecini ai noştri din Serbia, Ucraina şi Moldova. Spre comparaţie, statele dezvoltate, cum este şi Austria, vor investi aproape dublu (6.654 dolari).



„Într-o ţară în care sporul natural este tot mai redus, iar îmbătrânirea populaţiei a atins un nivel îngrijorător, nevoia de servicii medicale va fi tot mai mare. În absenţa unor alocări substanţiale pentru construcţia de spitale, clinici şi dezvoltarea de servicii de asistenţă, pare tot mai probabilă alternativa înglobării serviciilor medicale private în sistemul asigurărilor medicale de stat. Mai simplu spus, nu este exclus ca, în viitor, statul să fie nevoit să folosească clinicile private pentru a-şi acoperi necesarul, iar plăţile să fie făcute de la bugetul public’’, estimează analiştii.



Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN aferente grupei 86: Activităţi referitoare la sănătatea umană.