Braşovenii se orientează către maşinile autohtone

Logan-ul rămâne în topul preferinţelor!



Dacia Logan, rămâne unul dintre cele mai comercializate modele de mașini la poalele Tâmpei, însă braşovenii preferă şi SUV-ul autohton Duster, când decid să facă o schimbare în ceea ce priveşte maşina.



La prima vedere, suntem tentaţi să spunem că românii conduc maşini scumpe şi implicit premium de la mărci consacrate, dar lucrurile nu stau chiar aşa, marea majoritatea preferând în continuare modelele autohtone. Piaţa auto este însă într-o continuă schimbare şi plină de provocări, iar dealerii auto din Braşov fac eforturi să rezite concurenţei venite de peste hotare, în special în ceea ce priveşte „avalanşa” de maşini second-hand.

Totuşi, braşovenii au realizat importanţa achiziţiei unui produs nou, iar mulţi dintre ei preferă brandul autohton Dacia.



Anul trecut, Euro-Motor, dealer Renault Dacia Nissan în Braşov, a întregistrat o creştere a vânzărilor, comparativ cu anii trecuţi. Cel mai bine s-au vândut autovehiculele din gama Dacia, 1.500 de bucăţi, însă o serie de braşoveni au preferat şi modelele Renault, cu 600 de maşini vândute, dar şi Nissan, care a înregistrat vânzări de 155 de unităţi. Un rol important în ceea ce priveşte vânzările a fost şi programul „Rabla”, de stimulare a înnoirii parcului auto.



Orientaţi spre maşini fiabile



„Provocările nu sunt puţine, dar ne străduim să le facem faţă cât mai bine. Dacă ar fi să alegem câteva, acestea ar fi: piaţa foarte complicată, multiplele oferte ale mărcilor concurente, dar şi problema forţei de muncă. De exemplu, pentru a ne păstra angajaţii, îi motivăm în primul rând financiar, dar şi altfel, cum ar fi diverse bonusuri sau challenge-uri cu premii atrăgătoare”, au explicat reprezentanţii Euro-Motor.



Cel mai vândut model din cele comercializate de către Euro-Motor a fost Dacia Logan. „Se vinde justificat, nu numai datorită raportului calitate/preţ imbatabil, ci şi pentru că este o maşină foarte fiabilă. A se vedea numai cât de bine rezistă în regimul de taximetrie”, au apreciat reprezentanţii dealer-ului auto.



Maşina preferată a braşovenilor



Un lucru remarcat de către dealeri este că braşovenii încep să se orienteze către autoturismele din gama SUV, când iau decizia să se înnoiască. „Şi la acest capitol, Dacia Duster pare să devină însă preferata braşovenilor. „Probabil este preferată, în primul rând, pentru că suntem într-o zonă de munte, dar şi pentru că are un raport calitate/preţ foarte bun. Cea mai spectaculoasa creştere însă, ca procent de la an la an a avut-o Nissan Qashqai”, au remarcat oficialii Euro-Motor.



Service pentru maşini electrice



Pentru perioada următoare, dealer-ul vizează o extindere pe partea de showroom în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţii de vânzare a unor autovehicule de ocazie. „Cele trei showroom-uri pe care le deţinem, le actualizam mereu, în conformitate cu standardele mărcilor pe care le reprezentăm. La Nissan tocmai am încheiat o investiţie de anvergură, iar la showroom-urile Renault şi Dacia am făcut modificări la faţade, dar şi în interior, pentru a face cât mai plăcut pentru clienţi timpul petrecut la noi”, au spus reprezentanţii Euro-Motor.



Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte activitatea de service auto, dealer-ul braşovean va finaliza, în cea mai scurtă perioadă, omologarea pentru vehicule electrice.