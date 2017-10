Brașovenii pot testa simulatorul cu care se antrenează piloții de Formula 1

Descriere foto: Brașovenii pot testa în acest week-end simulatorul cu care se antrenează piloții de Formula 1. Piesa de rezistență este monopostul Renault; Sursa: bizbrasov.ro



Renault sărbătorește 40 de ani de prezență în Formula 1 și a adus în România monopostul R.S. 17 cu care concurează piloții echipei Renault în Grand Prix-urile din acest an, precum și unul dintre cele mai avansate simulatoare de racing.



Monopostul a ajuns și la Brașov și se va afla până pe 15 octombrie 2017, în parcarea Coresi Shopping Resort.



Prin urmare, brașovenii au ocazia să trăiască senzațiile oferite de unul dintre cele mai avansate simulatoare de racing din lume şi să descopere monopostul R.S. 17 cu care piloții echipei Renault Sport Formula One, Nico Hülkenberg si Jolyon Palmer concurează în acest sezon de Formula 1.



Curioșii din Brașov pot testa în premieră simulatorul cu care se antrenează piloții din Formula 1 și pot admiră monopostul cu care Renault concurează în F1. În plus, cei prezenți au acces la noul Megane RS printr-o experiență VR 360° și pot face un test drive cu modelele din gama Renault.



În limita locurilor disponibile pasionații F1 vor putea urca în scaunul în care se antrenează și cei mai buni piloți din marele Circ.



De asemenea, pasionații de motorsport vor putea să descopere și Noul Renault MEGANE R.S. printr-o experienţă VR direct de la salonul auto de la Frankfurt.