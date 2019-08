Brașovenii pot îmbogăţi Biblioteca montană de la Cabana Mălăieşti

Anul trecut, la inițiativa voluntarilor din programul EDUCAB și cu sprijinul Bibliotecii Județene Brașov, a fost amenajată la Cabana Mălăiești, în cabana mică, o bibliotecă pentru montaniarzii iubitori de natură și carte. Volumele donate sunt disponibile şi la îndemâna turiştilor şi excursioniştilor care fac un popas acolo şi care sunt invitaţi să citească, să petreacă un moment plăcut în compania cărţilor.„Practic au fost o serie de cărţi donate, de drumeţie, de literatură, iar un grup a făcut deplasarea, ducându-le la cabană. Asta după ce reprezentanţii platformei din Bucureşti, Educab, au contactat cabanierul, ce a fost deschis şi au fost amenajate acolo nişte rafturi. Noi, ca bibliotecă, am reuşit să obţinem cărţile prin donaţii şi să le ducem.Continuă această iniţiativă şi în acest an şi ca atare, facem un apel, cerem donaţii din aceste domenii specifice. Am colaborat şi colaborăm cu Centrul de Voluntariat, asociaţii care se ocupă de drumeţii montane şi cultura montană şi am ales şi noi – ne-am uitat la anumite cărţi noi, care ar fi de interes şi privesc acest domeniu, au legătură cu pădurea, drumeţiile alipinismul. Este o rugăminte a noastră, un apel prin care propunem anumite titluri pentru a fi cumpărate şi donate pentru acest colt de lectură”, a precizat Ruxandra Nazare, reprezentant Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov.