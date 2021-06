Brașovenii mai pot face propuneri de completare a regulamentului care permite accesul copiilor pe terenurile de sport din curtea școlii, în afara orelor, până Duminică, 6 iunie

„Fără lacăte pe curtea școlii!“ Brașovenii mai pot face propuneri de completare a regulamentului care permite accesul copiilor pe terenurile de sport din curtea școlii, în afara orelor pana Duminică, 6 iunie.







Programul "Fără lacăte pe curtea școlii", are ca obiect accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în administrarea/folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ se pot trimite pe e-mail infopublice@brasovcity.ro





Lansat în dezbatere publică luna trecută, scopul acestui act normativ este de a crea cadrul necesar pentru ca toți copiii și elevii din Brașov să aibă acces pe terenurile de sport din curțile școlilor, în afara orelor de curs, astfel încât numărul bazelor sportive la care aceștia au acces să crească semnificativ.





În momentul lansării în dezbatere publică a acestui regulament, primarul Allen Coliban a vorbit despre importanța acestui demers, care ar avea ca efect creșterea semnificativă a numărului de baze sportive din Brașov la care în special copiii au acces și, implicit, crearea premiselor necesare dezvoltării sportului de masă.





„Iată că am ajuns în faza în care regulamentul de implementare pentru «Fără lacăte pe curtea școlii ajunge în dezbatere publică, urmând ca în luna iunie să fie și pe agenda Consiliului Local. Pașii procedurali sunt să trecem prin dezbaterea publică, să adunăm toate sugestiile de îmbunătățire pentru acest program, urmând ca după decizia Consiliului Local să trecem și la punerea lui în fapt. În paralel, am avut un dialog constant cu Inspectoratul Școlar Județean și o evaluare a situației suprafețelor de sport și terenurilor de sport ale școlilor, astfel încât să deschidem acest program cu o selecție cât mai largă de școli, dar care să îndeplinească totodată criteriile de siguranță. Ne referim aici la existența unui paznic sau a unui sistem de supraveghere, la o dotare corespunzătoare din perspectiva bazei materiale - să avem instalații pentru sport care să îndeplinească normele de siguranță - și urmărim ca în fazele ulterioare să deschidem toate terenurile de sport ale școlilor din Brașov. Practic, prin implementarea unui astfel de program ajungem chiar să triplăm suprafețele destinate sportului disponibile brașovenilor. Așa cum se întâmplă și în prezent, tot ce ține de dotare cade în sarcina Primăriei Brașov și ne vom asigura, pe de o parte, că dotările sunt corespunzătoare, pe de altă parte că ele sunt și folosite, pentru că este păcat, mai ales pe perioada vacanțelor școlare, ca toate aceste dotări să stea sub lacăt și să nu fie folosite de nimeni“, declara primarul Allen Coliban, în momentul lansării în dezbatere publică a acestui proiect.





Conform propunerii de regulament, pe terenurile de sport se vor desfăşura numai activități cu caracter sportiv, obiectivul fiind de a asigura accesul, în principal, al copiilor și adolescenților. În cazul copiilor sub 10 ani, aceștia trebuie să fie însoțiți, în mod obligatoriu, de aparținători (părinți sau bunici).





Programul de acces în curţile și pe terenurile de sport în aer liber este zilnic, în perioada vacanțelor, și doar în weekend, în perioada anului școlar, în intervalul orar 09:00 – 21:00. programul poate fi restrâns în funcţie de anotimp, astfel încât activităţile sportive să se desfăşoare în condiţii de lumină naturală.







În zilele în care au loc cursuri, programul este de la terminarea cursurilor și până la maxim ora 20.00, în funcție și de anotimp.





În prezent, în cartierele din municipiul Brașov sunt funcționale 36 de terenuri de sport, la care se adaugă 49 de zone cu aparate de fitness și 9 locații de street workout.