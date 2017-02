Braşovenii şi turiştii au participat în număr mare, sâmbătă, la deschiderea unui nou magazin Anna Cori!

Descriere foto: Anna Cori

Reprezentanţii fabricii de încălţăminte DENIS Suceava au acordat cinci premii de recunoştinţă clienţilor fideli, cu ocazia inaugurării celui de-al doilea magazin ANNA CORI din Braşov, de pe strada Republicii, nr. 34.



„Recunoştinţa este memoria inimii”. Sub imboldul acestui citat celebru al marelui Honoré de Balzac am decis să oferim premii clienţilor fideli ai magazinelor noastre, arătându-ne, în acest fel, gratitudinea faţă de cei care ne-au ales şi au cumpărat încălţăminte şi marochinărie produse de Fabrica Denis >>, ne-a comunicat Dumitru Parasca, leasing manager DENIS, coordonatorul acestui proiect.



La eveniment a participat şi prezentatoarea TV Anca Lungu care ne-a povestit despre brandurile Anna Cori şi Denis: „Vorbim despre branduri româneşti şi, mai mult decât atât, sunt branduri bucovinene, din Suceava mea natală, branduri cu care am crescut, sunt produsele adolescenţei mele, ale tinereţii mele. Denis este o fabrică la cele mai înalte standarde şi sunt mândră că pot fi un soi de ambasador al brandurilor ANNA CORI şi DENIS.”



Iată ce au declarat clienţii fideli ai magazinelor ANNA CORI premiaţi cu această ocazie:



Daniela Mitrea, medic primar laborator clinic în Spitalul Clinic Judeţean Braşov dar şi în Clinica medicală MEDO Braşov: „Sunt plăcut impresionată de produsele dumneavoastră atât marca Anna Cori cât şi cele Denis. Multumesc Fabricii DENIS pentru premiu şi le urez succes în continuare.”



Andreea Teodorescu, medic primar psihiatru în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, şef de lucrări la Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov: „Mulţumesc pentru invitaţia de a participa în calitate de client fidel la deschiderea celui de-al doilea magazin Anna Cori din Braşov.”



Adrian Segneanu, avocat, titular al Cabinetului Individual de Avocat „Segneanu Adrian”: „Sunt client fidel al produselor Fabricii DENIS. Mă consider norocos că am fost selectat să primesc acest premiu de recunoştinţă.”



Premii de recunoştinţă au mai primit Ana Maria Creangă, profesoară de limba română şi engleză la Colegiul Tehnic Braşov şi Mihaela Claudia Comanelea, director de Soluţii Industriale în cadrul firmei Draexlmaier din Codlea.



„ Atunci când cineva nu este în stare să simtă şi să-şi manifeste recunoştinţa, înseamnă că-i lipseşte o parte importantă a umanităţii” ne-a declarat d-na Ana Cornea, managerul general şi coproprietar, alături de soţul ei, Ilie Cornea, al acestei afaceri de peste un sfert de secol.



Magazinul din centrul Braşovului este amenajat în două încăperi și oferă o gamă largă de produse pentru femei, dar și pentru bărbați, la prețuri accesibile: este vorba despre colecţii de pantofi, genți, accesorii, curelele din piele naturală 100%. La momentul actual, în ţară, există 36 de magazine Anna Cori, plus alte două online.