Brașovenii au un nou parc de distracții

Descriere foto: S-a deschis, la Brașov, „Superland”, cel mai mare parc de distracții indoor din România; Sursa: newsbv.ro



S-a deschis, la Brașov, „Superland”, cel mai mare parc de distracții indoor din România. Centrul de divertisment oferă peste 18 atracții dedicate întregii familii, precum și un „Food Court” unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase.



Accesul adulților și al copiilor cu vârsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei vizite. Cu ajutorul acestui card vizitatorii pot accesa nenumăratele atracții sau pot achiziționa diferite produse în interiorul parcului de distracții.



În curând va fi lansată aplicația Superland, disponibilă tuturor posesorilor de card, aplicație prin intermediul căreia utilizatorii pot vizualiza soldul propriului cont, pot achiziționa bilete la evenimente sau pot planifica propria petrecere.



La fiecare vizită, copiii a căror vârstă nu depășeste 15 ani vor primi o brățară pe care este inscripționat numărul vestiarului alocat. Această brățară este conectată la cardul adultului pe care îl însoțește fiind astfel posibil, prin scanarea acesteia, să fie identificat atât numele copilului cât și datele de contact ale însoțitorului acestuia.



Totodată, în perioada imediat următoare va fi finalizată implementarea sistemului de localizare RFID, care le oferă adulților posibilitatea de a afla, cu o acuratețe de 2 metri, unde anume este copilul lor, utilizându-și propriul telefon.



Copiii cu vârsta mai mare de 4 ani se pot distra explorând Insula Piraților, un spațiu de joacă de 1400 metri pătrați, structurat pe 4 etaje. Acesta include tobogane, trambuline, piscine cu bile, triciclete, perete de cățărat, tunuri cu bile din burete și nenumărate trasee de explorat.



Zona destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani, Mini Land, este special amenajată pentru confortul și siguranța acestora, și include mini mașinuțe, tobogane, trambuline, un mini carusel.



Curajoșii își pot testa abilitățile de coordonare explorând Indiana Cruise, un traseu de aventură interactiv și distractiv, copiii fiind în permanență susținuți cu ajutorul elementelor de siguranță.



O premieră în România o reprezintă cinematograful 8D, unde imaginile sunt proiectate pe un ecran de 360 grade, iar elementele vizuale sunt completate de o multitudine de efecte speciale: vânt, ceață, ploaie, cutremur etc.



Funcțională în toate anotimpurile, pârtia artificială de schi le oferă atât începătorilor, cât și schiorilor profesioniști, ocazia de a schia cu o viteză cuprinsă între 12 și 35 de km/h. Gradul de dificultate este determinat de înclinația suprafeței de alunecare, variabilă între 9 și 23 de grade.



Creative Room este un spațiu special dedicat stimulării creativității copiilor, aceștia având posibilitatea de a explora multitudinea de jocuri educative, menite să contribuie la dezvoltarea coordonării ochi-mână. Pasionații de tehnologie își vor putea testa îndemanarea utilizând ecranele touchscreen pentru a desena sau pentru a se juca. Cu ajutorul pieselor Blue Box, copiii pot crea roboți, animale, case sau chiar orașe, dezvoltându-și abilitățile de comunicare și relaționare cu alți copii.





The Greek, Chef Alexander, Burger Bus, Juicy Land, The Kitchen, Crouton, Pizza Roma, The Lounge, Coffee Car, Fitoșica și cele 3 Snack Cart-uri oferă vizitatorilor o varietate de preparate apetisante, sucuri naturale sau prăjituri, ce pot fi savurate în zona de food și relaxare.



Party Land, zonă dedicată desfășurării petrecerilor aniversare private, le oferă sărbătoriților posibilitatea de a alege una din cele 5 camere tematice. Astfel, pentru câteva ore, vor fi pirați, prințese sau chiar super eroi, bucurându-se de nenumăratele surprize pregătite pentru ei.

Colecționarii de suveniruri pot alege dintr-o diversitate de produse disponibile în magazinul situat în zona Check-out.





Situat la ieșirea din Brașov spre Râșnov, Superland este deschis de luni până joi, dar și duminică, în intervalul orar 10:00-22:00, iar în zilele de vineri și sâmbătă în intervalul 10:00 – 23:00.