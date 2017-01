Brașoveanul Erik Gulacs, cel mai tânăr european care ajunge pe Aconcagua

Descriere foto: Erik Gulacsi cucereşte Aconcagua; Sursa: bzb.ro



Joi, la ora locală 15.35, Erik Gulacsi, sportiv al Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă, legitimat la Clubul Sportiv Montan Altitudine, a atins vârful Aconcagua de 6.962 metri (cel mai înalt din America), devenind cel mai tânăr alpinist din Europa care reuşeste acest lucru.



Ascensiunea lui Erik a început la ora 3 am de la altidudinea de 5.970 metri. În 12 ore, proaspătul recordman a parcurs o diferenţă de nivel de 1000 m în condiţii de vânt cu rafale de până la 50-70 km/h şi cu temperaturi scăzute.



„O nouă provocare pe care am dus-o la bun sfârşit! Sunt mândru ca am reuşit să escaladez cel mai înalt vârf din afara Asiei, după ce primul meu record european a fost pe Elbrus, în munţii Caucaz, în vara anului 2016. Priveliştea de la aproape 7000 m te lasă fără cuvinte, uitând de oboselă şi de efortul depus. Fiind cel mai tânăr alpinist din grup, pot spune că m-am simţit răsfăţat de cei care m-au însoţit”, a declarat tânărul alpinist braşovean.



Odata cu stabilirea acestui record european de către braşoveanul Erik Gulacsi la categoria băieţi, ne putem mândri cu doua recorduri românesti pe Aconcagua, cel feminin fiind mondial şi stabilit anul trecut de către Dor Geta Popescu.



Erik Gulacs va sosi la aeroportul Otopeni miercuri, 1 februarie, la ora 14:30.