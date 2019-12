Braşoveanca Bianca Pascu premiată la Gala Scrimei 2019

Descriere foto: Bianca Pascu (foto stânga), de la CS Dinamo, medaliată cu bronz în proba de sabie la Mondiale, a fost desemnată sportivul anului 2019, cu prilejul Galei „Fier şi Aur” a Federaţiei Române de Scrimă, iar Florin Zalomir (foto dreapta) a primit premiul pentru cel mai bun antrenor al anului; Sursa: bzb.ro



Braşoveanca Bianca Pascu, desemnată cea mai bună sportivă de către Federaţia Română de Scrimă!



Bianca Pascu (foto stânga), de la CS Dinamo, medaliată cu bronz în proba de sabie la Mondiale, a fost desemnată sportivul anului 2019, joi, cu prilejul Galei „Fier şi Aur” a Federaţiei Române de Scrimă, iar Florin Zalomir (foto dreapta) a primit premiul pentru cel mai bun antrenor al anului.



„Este o onoare, este cred al doilea titlu de acest gen pe care îl iau. Cred că este o încoronare a tuturor rezultatelor pe care le-am avut în acest an. Cel mai frumos moment a fost cel de la Mondiale, când am câştigat medalia, în spate avem multă muncă, multe greutăţi peste care am trecut, dar cred că mi-am folosit pasiunea şi iubirea pentru scrimă ca medicament pentru suflet, să merg înainte şi să trec peste toate greutăţile.



În primul rând vreau să ajung la Tokyo, pentru că nu s-a terminat calificarea, se termină în luna aprilie, iar apoi ne vom fixa şi obiectivele pentru Tokyo. Eu ocup locul 10 în clasamentul mondial şi în momentul acesta sunt prima calificată din Europa. Va trebui să fiu în primele 16, chiar în primele opt pentru a mă menţine în clasament, dar depinde mult şi de ce vor face adversarele mele, nu doar ce fac eu”, a declarat Bianca Pascu la Gala Scrimei 2019.



Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, fost campion olimpic la sabie, le-a urat scrimerilor un an de excepţie în 2020: „A fost un an bun, se putea şi mai bine, ca să folosesc aceeaşi expresie de cum două săptămâni, de la premierea FR de Canotaj.



Sigur că toată lumea îşi doreşte să câştige medalii, să urce pe podium. Competiţia este foarte dificilă, nivelul tehnic şi tactic este unul foarte ridicat. De aceea la JO ajung doar cei mai buni dintre cei buni. Sper ca anul viitor, în 2020, la JO de la Tokyo, să fie cât mai mulţi sportivi de la FR de Scrimă şi dintre ei, cei mai buni, cu adevărat cei mai buni să urce şi pe podium. Sunt absolut convins că în 2020 veţi reuşi cea mai bună performanţă a dumneavoastră de până acum”.