Bradul din centrul oraşului Victoria, înlocuit la cererea localnicilor

Descriere foto: Bradul din centrul oraşului Victoria a fost înlocuit la cererea localnicilor; Sursa: fagarasultau.ro; bzb.ro



Bradul din centrul oraşului Victoria a fost înlocuit marţi dimineaţă!



Potrivit reprezentanţilor Primăriei Victoria, bradul de care s-au arătat nemulţumiţi mulţi cetăţeni ai oraşului a fost adus de angajaţii societăţii Ecosistem, dintr-o zonă a oraşului, unde locatarii au cerut tăierea coniferului care prezenta pericolul prăbuşirii.



„Primăria a solicitat în acest an societăţii Ecosistem Victoria să aducă bradul care trebuia împodobit pentru sărbătorile de iarnă. Am fost surprinşi şi dezamăgiţi şi noi, de bradul adus şi le-am solicitat de ieri înlocuirea lui. Pentru că a existat o solicitare de la locatarii bl.1, strada Teilor, de a se tăia un brad care prezenta pericolul de a se prăbuşi peste maşinile din parcare, am hotărât ca acel brad să fie tăiat şi împodobit în centru oraşului.



Regretăm situaţia creată şi sperăm că cetăţenii oraşului se vor bucura de bradul ce va fi împodobit de sărbători”, au explicat reprezentanţii autorităţilor locale din Victoria.