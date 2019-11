Bradul de sărbători (de 31 de metri) a fost montat în Piaţa Sfatului

A sosit la Brașov bradul pentru sărbătorile de iarnă! Are 31 de metri şi a fost montat azi-noapte în Piaţa Sfatului



A sosit bradul care le va bucura brașovenilor și turiștilor sărbătorile de iarnă! Are 31 de metri şi a fost montat azi-noapte în Piaţa Sfatului!



Pomul de Crăciun a fost cumpărat de la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt şi a costat 36.286 lei



Miercuri noaptea a ajuns în Piaţa Sfatului bradul de Crăciun care va fi aprins pe 1 Decembrie. Bradul are o înălţime de 31 metri şi a fost tăiat dintr-o păşune proprietate a municipiului Braşov, din zona Timişu de Sus, zona Geizer (hotel Hart).



Anul acesta, bradul nu a fost donat de Regia Locală a Pădurilor Kronstadt, ci a fost vândut Primăriei Braşov (procedură legată de decontări şi formalităţi birocratice). Mai exact, potrivit informaţiilor disponibile pe platforma electronică de achiziţii publice, pentru pomul de Crăciun din Piaţă, regia va încasa 36.286 lei, cu tot cu TVA.



Anul acesta, bradul din Piaţa Sfatului va fi marcat de dansul a 100 de fulgi, de diverse dimensiuni şi tonuri luminoase, angrenaţi într-un „val vijelios” ce porneşte de la bază şi va înconjura spiralat bradul, până la vârf, lăsând în urmă o dâră de luminiţe albe.



„Dans de vifor”, tema evenimentului „Braşov, oraş din poveste”



În 1 Decembrie 2019, în centrul vechi vor fi aprinse 700.000 de beculeţe. Iluminatul de sărbători va costa aproximativ 200.000 lei. Primăria şi firma care asigură iluminatul public în oraş negociază împărţirea „notei de plată”!



Din 5 noiembrie a început montarea luminiţelor de Crăciun pe străzile din centrul istoric, pentru ca până la sfârşitul lunii să fie montate şi pe brazii din cele patru pieţe publice, Piaţa Sfatului, Piaţa Unirii, Piaţa Sf. Ioan şi Piaţa Enescu. Ca şi anul trecut, startul pentru „Braşov, oraş din poveste” va fi dat pe1 Decembrie, când este şi Ziua Naţională a României. Costurile pentru iluminat festiv sunt de aproximativ 200.000 de lei. Deocamdată, reprezentanţii Primăriei poartă discuţii cu reprezentanţii firmei care asigură iluminatul public în Braşov, pentru a stabili cât pot ei acoperi din aceste costuri şi cât va fi suportat din bugetul local.



„Şi în acest an venim cu un nou concept pentru iluminatul de sărbători. În urma discuţiilor pe care le-am avut cu firma care se ocupă de iluminat, am stabilit ca tema din acest an a iluminatului festiv să readucă în sufletul tuturor frumuseţea ninsorii şi a zăpezii. 700.000 de beculeţe vor lumina străzile din centrul oraşului şi bradul de Crăciun din Piaţa Sfatului. Îi aştept pe toţi braşovenii să aprindem, împreună, luminiţele în seara de 1 Decembrie şi să întâmpinăm sărbătorile de iarnă cu bucurie şi speranţă”, a declarat primarul Braşovului, George Scripcaru.



100 de fulgi în bradul din Piaţa Sfatului



Conceptul de iluminat festiv al Braşovului pentru sărbătorile de iarnă poartă titlul „Dans de vifor!”.



Conform reprezentantului firmei care a realizat acest concept, Flash Lighting, designul individual cât şi aşezarea în spaţiu a decoraţiunilor îşi propune să amintească de nămeţii de altădată.



„Decorul urmăreşte linii dinamice, îndrăzneţe, aparent haotice, imitând dansul natural al viscolului. Bradul, elementele de stâlp, traversările, micile medalioane, toate surprind note străvezii de lumină alb caldă şi alb pur, de transparenţă. Linii unduioase, dinamice, se vor regăsi pe Republicii, unde designul celor 30 de porţi va fi alternant. Intrarea pe această stradă va fi marcată de o traversare luminoasă ce imită perdelele unei scene, cu şiraguri de diamante. Central va fi asezat un candelabru din lumină alb caldă. Intrările principale şi laterale spre pietonala Republicii şi piaţă vor fi semnalizate prin şapte portaluri speciale luminoase, păzite de soldăţei din lemn. Piaţa Unirii va fi învăluită în clasicul alb cald, bradul urmând să fie bogat ornat la bază cu bănuţi aurii şi în rest cu globuri aurii, beteală şi luminiţe. Piaţa George Enescu va cuprinde ca punct central un brad cu lumini calde şi medalioane albe. Decorul stâlpilor din Piaţa Sf. Ioan va fi dominat de culoarea roşie.



Marele brad va fi marcat de dansul a 100 de fulgi, de diverse dimensiuni şi tonuri luminoase, angrenaţi într-un val vijelios ce porneşte de la bază şi înconjoară spiralat bradul, până la vârf, lăsând în urmă o dâră de luminiţe albe. Casa Sfatului va imita în aspect bradul, prin puncte de aglomeraţii de fulgi pe toată suprafaţa faţadei”, a declarat Sarah Ambrozie, unul dintre creatorii conceptului.





Pe stâlpii de iluminat de pe toate străzile din centrul istoric vor fi vor fi montate ornamente luminoase de Crăciun. În zona dintre strada N. Iorga şi Piaţa Unirii vor fi montate 269 de ornamente cu înălţimi între 1şi 3 metri. La acestea se adaugă decoraţiunile de pe Republicii, aranjate sub forma unor porţi, traversările cu ţurţuri de pe străzile M. Weiss, Postăvarului, Apollonia Hirscher şi Diaconu Coresi, copacii din luminiţe din Parcul Titulescu şi de la Casa Căsătoriilor, fântâna arteziană şi bradul de Crăciun din Piaţa Sfatului, la care se adaugă brăduţii din Piaţa Unirii şi Piaţa Enescu.



În total, 700.000 de beculeţe vor lumina Braşovul începând cu 1 Decembrie 2019, în cadrul evenimentului „Braşov oraş din poveste”.