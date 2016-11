Bradul de Crăciun de la Săcele, donat de un cetăţean

Descriere foto: Amenajările de Sărbători de anul trecut; Sursa: monitorulexpres.ro



În Săcele municipalitatea va împodobi, în acest an, trei brazi de Crăciun.



Bradul principal, care deja a fost montat, are o înălţime de 18 metri şi se află în centru, în zona Primăriei.



Bradul are o vîrstă aproximativă de 40 de ani şi a fost adus din curtea privată a unui săcelean care le-a cerut autorităţilor să îl taie.



Alţi doi brazi, ceva mai mici, vor fi montaţi în cartierele Ştefan cel Mare şi Electroprecizia.



În acest an, în Municipiul Săcele vor fi ornate pentru sărbători Bulevardul Braşovului, Bulevardul Libertăţii, străzile Moroianu, Lepădatu, Episcop Popeea şi Parcul Ştefan cel Mare.



Clădirea Primăriei va fi şi ea decorată, ceva mai puţin ca anii trecuţi, însă se doreşte a fi elegantă.



Luminile de Crăciun se vor aprinde oficial la Săcele pe 5 decembrie 2016, în ajun de Sfântul Nicolae.