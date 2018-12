„Bradul de Crăciun - Corona”, eveniment de final de an pentru sportivii Coronei

Descriere foto: Peste 700 de sportivi, 50 de antrenori şi o sală plină de părinţi şi bunici au fost prezenţi marţi seară (11 decembrie 2018) la deja obişnuitul „Bradul de Crăciun - Corona Braşov”; Sursa: facebook.com/coronahandbal



„Bradul de Crăciun - Corona” - unicul eveniment din an care îi adună pe toți sportivii de la Centrul de copii și juniori Corona, la un loc!



Peste 700 de sportivi, 50 de antrenori şi o sală plină de părinţi şi bunici au fost prezenţi marţi seară (11 decembrie 2018) la deja obişnuitul „Bradul de Crăciun - Corona Braşov”, eveniment prezentat chiar de preşedintele clubului, Liviu Dragomir, la care au fost prezenţi şi primarul Braşovului, George Scripcaru şi preşedintele Consiliului Local, Adrian Oprică.



„Trăim de fiecare dată cu emoţie un astfel de eveniment, pentru că este singurul care ne adună pe toţi la un loc şi ne face să începem cu o energie tare bună sărbătorile de iarnă. Sunt mândru să văd cum de la an la an Corona creşte frumos, atât în numărul de copii care vin către noi, cât şi în rezultatele pe care le obţin sportivii Coronei. Vreau să le mulţumesc pe această cale tuturor părinţilor care îşi îndreaptă copii către sport şi către clubul nostru. Este extrem de important să înţelegem că mişcarea nu le aduce decât beneficii celor mici”, a spus oficialul Coronei.



Primarul Brașovului, George Scripcaru s-a arătat încântat de ce a văzut şi în acest an la „Bradul de Crăciun - Corona Braşov”, şi le-a promis sportivilor învestiţii majore în infrastructură, ținând cont că se află la stadiul de proiect tehnic construirea unei săli polivalente pe locul fostulu stadion Municipal.



De asemenea, Primăria are în plan şi extinderea zonei sportive din parcul Tractorul, lângă patinoarul olimpic. Pe lângă toate acestea, există un proiect pentru amenajarea unui complex sportiv la Metrom, în zona unde acum mai multi ani a fost pornită, de catre Ministerul Educaţiei, construirea unui campus scolar pe tematică sportivă. Alături de stadionul Carpaţi şi de cel de la ICIM, acestea vor fi baza de pregătire pentru grupele de fotbal.



„Mă bucur să fiu din nou, aici, lângă atâţia copii în care am crezut şi cred în continuare. Noi am fost şi vom rămâne lângă ei şi le vom asigura tot ce au nevoie. Avem la Braşov un liceu sportiv și o facultate de sport, iar Corona oferă toate condițiile pentru ca tinerii și copiii sa obţină performanţă. Restul ţine de sportivi şi de cei care îi pregătesc, dar eu am încredere că de la an la an lucrurile vor sta din ce în ce mai bine”, a declarat Primarul Brașovului, George Scripcaru.



Înainte de împărţitrea cadourilor pentru sportivii Centrului de copii şi juniori Corona Braşov, preşedintele Liviu Dragomir le-a acordat diplome sportivilor care au adus medalii clubului Corona, precum şi tuturor antrenorilor de la Centrul de copii şi juniori. Seara s-a încheiat cu mulţ aşteptatele cadouri şi implicit cu peste 700 de copii fericiţi.



„Mulţumesc din nou tuturor celor care au făcut această seara posibilă, şi anume sportivi, antrenori, părinţi, staff-ul de la club, şi nu în ultimul rând sponsorilor care sunt alături de noi de fiecare dată şi care au înţeles importanţa investiţiei în viitorul sportului braşovean. Corona creste campioni și datorită vouă! ”, a declarat Liviu Dragomir.