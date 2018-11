Bradul adus în Piața Sfatului pentru sărbători are 31 de metri şi 70 de ani

Descriere foto: Regia Locală a Pădurilor Kronstadt Braşov a adus vineri noaptea bradul de Crăciun în Piaţa Sfatului. Arborele a fost adus din Vama Buzăului, însumează 70 de ani și are o înălţime totală de 31 m, din care 27,5 m deasupra solului; Sursa: bzb.ro



Regia Locală a Pădurilor Kronstadt Braşov a adus vineri noaptea bradul de Crăciun în Piaţa Sfatului. Arborele este cel mai înalt din ultimii ani, având o înălţime totală de 31 m, din care 27,5 m deasupra solului.



„Bradul are aproximativ 70 de ani şi a fost adus din Vama Buzăului, de pe o proprietate a municipiului Braşov”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea.



În cursul acestei săptămâni va și începe împodobirea bradului de Crăciun din Piaţa Sfatului, urmând ca în 1 Decembrie 2018, de Ziua Naţională a României, să se aprindă iluminatul de sărbătoare din Centrul vechi al oraşului.



Brașovenii sunt încântați de noul brad, dar tot mai multe voci, susțin că ar fi de bun augur să fie plantat și un brad natural, viu, în Piața Sfatului, care să crească în timp și peste zeci de ani să poată fi împodobit și să constituie chiar el un fel de simbol al Brașovului. În plus nu ar mai fi nevoie să fie sacrificați anual brazi străvechi. Probabil ar dura mult până când bradul ar crește, dar ar fi o „investiție” în viitorul verde al Brașovului.



În 2018, în premieră, în Piaţa Sfatului se va amenaja şi o fântână luminoasă, iar în Piaţa Sfântul Ioan va fi amplasat un brad de Crăciun realizat din luminiţe cu înălţimea de 10 m. Şi zona pietonală nou-creată în zona clădirii Primăriei, la intrarea dinspre bulevardul Nicolae Iorga, va deveni mai luminată, prin amplasarea unui copac de lumini, cu o înălţime de 4 metri. De asemenea, doi îngeraşi luminoşi de 3 metri vor fi amplasaţi în Parcul Titulescu.



Zilele trecute a început şi împodobirea faţadei principale a Primăriei Braşov. Totodată, au fost instalate decoraţiuni luminoase pe str. N. Iorga, str. Lungă (în dreptul Casei Armatei), Livada Poştei, b-dul Eroilor, str. Mureşenilor, str. G. Bariţiu, str. George Bariţiu, Şirul Ghe. Dima, str. C. Brâncoveanu, str. Prundului, str. Poarta Şchei, str. Grigoraş Dinicu, str. N. Bălcescu, str. Apollonia Hirscher, str. Postăvarului, str. Republicii, str. M. Weiss, str. Diaconu Coresi. La acestea se adaugă Parcul Titulescu, Piaţa Sfatului, Piaţa Unirii, Piaţa G. Enescu şi Piaţa Sf. Ioan.



Anul acesta a fost schimbat conceptul de amenajare al străzii Republicii . Aceasta este gândită ca o traversare de 27 de portaluri care te duc spre locul central al Braşovului istoric. În acest sens, zilele trecute a început instalarea stâlpilor pe care vor fi montate portalurile, pentru că în acest an nu vor mai fi cabluri fixate în faţade.



Până în data de 1 decembrie 2018 vor fi realizate lucrările necesare, astfel încât inscripţia „BRAŞOV” de pe Tâmpa să fie luminată în culorile tricolorului, în cinstea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.



Anul acesta, iluminatul de sărbători din oraş costă aproximativ 100.000 de euro, din care o parte importantă va fi susţinută de către operatorul serviciului de iluminat public.