Au mai rămas doar două zile până la startul celei de-a doua ediții a Salonului de Carte Bookfest Brașov, iar oferta celor mai importante edituri din țară prezente va fi cu siguranță pe măsura așteptărilor: mii de cărți valoroase din literatura națională și universală își așteaptă cititorii între 1-4 decembrie, la Aula Universității Transilvania.

Pentru că o carte bine scrisă este cel mai potrivit cadou, mai ales în această perioadă, Biblioteca Polirom, Raftul Denisei, Babel, Byblos, Biblioteca Rao și alte îndrăgite colecții de ficțiune ale editurilor autohtone aduc noi traduceri de valoare. Zeci de volume de actualitate și unele dintre cele mai așteptate și apreciate cărți de literatură vor fi disponibile într-un singur loc pentru cititorii din Brașov.



Biblioteca Polirom, cu 30% reducere



Fie că este vorba despre cărți esențiale din literatura universală, semnate de autori consacrați, sau de vocile și tendințele noi din literatura internațională de astăzi, „Biblioteca Polirom” își întâmpină fanii la această ediție Bookfest Brașov cu cele mai râvnite cărți, toate aflate la reducere (30%).Printre noutățile disponibile pentru cititorii brașoveni se regăsește și Venin şi umbră şi adio, ultima parte a trilogiei Chipul tău, mîine, de Javier Marías, unul dintre cei mai importanţi scriitori spanioli contemporani. Pentru iubitorii prozei scurte, editura propune Dragoste la 17,50$, cea mai bună antologie de povestiri a lui Charles Bukowski, o colecție de texte fanteziste prin care autorul izbuteşte să creeze, din întâmplări aparent mărunte, literatură de o extraordinară calitate.

Pentru cititorii care încă nu l-au descoperit pecelebrul scriitor britanic Ian McEwan, Polirom a pregătit și traducerea celui mai recent roman, Coajă de Nucă, o poveste clasică despre crimă şi trădare, relatată din perspectiva unui narator unic în literatura ultimilor ani – un fetus. Cartea este o nouă dovadă de virtuozitate literară din partea autorului şi, totodată, un omagiu adus lui William Shakespeare la 400 de ani de la moartea acestuia. Noi volume s-au alăturat și seriilor de autor Haruki Murakami (Meseria de romancier) și Vladimir Nabokov (Scrisori către Vera), dar și în colecția de literatură română. Radu Pavel Gheo (Disco Titanic), Matei Florian (Cexina Catapuxina), Dan Alexe (În punctul lui rebbe G.), Gheorge Săsărman (Adevărata cronică a morții lui Yesua Ha-Nozri), Bogdan Suceavă (Republica) sunt doar câțiva dintre scriitorii români care au lansat noi cărți în luna noiembrie, ca parte a misiunii Polirom de a prezenta cititorilor cât mai mulți autori locali de valoare.



Humanitas Fiction aduce autorii de Nobel la Brașov



Cu un portofoliu variat, care reunește clasici ai literaturii universale și elita autorilor străini contemporani, Humanitas Fiction propune cititorilor operele unor scriitori consacrați, laureați sau nominalizați ai unor prestigioase premii literare internaționale (Nobel, Booker, Pulitzer, Goncourt, Orange, Cervantes etc.), alături de cele ale unor debutanți de excepție. Iar cei ce vor să descopere cine se află în spatele acestei colecții valoroase de literatură străină o pot întâlni la Brașov pe editoarea Denisa Comănescu, directorul general Humantas Fiction. Aceasta va prezenta cele mai noi traduceri, lansate în urmă cu câteva zile, pe lista cărora se regăsesc și cărțile unor prestigioși autori de Nobel ca Thomas Mann, Margaret Yourcenar, Mario Vargas Llosa, Mo Yan șilaureatul anului 2016, Bob Dylan.

Printre noutățile propuse în această iarnă se află și două romane scrise de doi dintre cei mai valoroși autori britanici actuali, Jeanette Winterson și Howard Jacobson, realizate drept replici la două piese de William Shakespeare: O paranteză în timp, imaginat de Jeanette Winterson ca replică modernă la Poveste de iarnă, și Shylock este numele meu, creat de Howard Jacobson drept replică la Neguțătorul din Veneția.

Tot la Bookfest Brașov, cititorii vor putea găsi volumul Patria mea era un sâmbure de măr al laureatei premiului Nobel Herta Müller, scriitoare născută în Banatul românesc. Volumul este unul de memorialistică, apărut în urma unui lung interviu cu jurnalista Angelika Klammer, iar titlul extrem de sugestiv este un vers dintr-un distih pe care Herta Müller şi-l repeta mereu, ca pe o incantaţie, pentru a-şi da curaj când trebuia să meargă la interogatoriile de la Securitate: Patria mea era un sâmbure de măr, / căutându-mi drumul între seceră şi stea. Alte două volume relevante pentru piața literară internațională apărute în traducere la Humanitas fiction vin din literatura japoneză și cea franceză. Enigma Rikyu, de Yamamoto Kenichi, este romanul câștigător al prestigiosului premiu japonez Naoki în 2009, o bijuterie literară centrată pe viața și arta celui mai mare maestru de ceremonia ceaiului. În volumul de versuri Neîmpăcat, apreciatul poet și prozator Michel Houellebecq a realizat o antologie personală ce cuprinde poeme publicate între 1991 și 2013, selecție care ne convinge (sau ne confirmă) că autorul celebrului roman Supunere e un mare poet.





Bookfest colaborează și cu Moș Crăciun



Special pentru părinții care caută să aleagă cele mai simpatice cadouri pentru Sfântul Nicolae și Crăciun, editurile prezente la Bookfest Brașov au pregătit o selecție de carte pentru copii, la prețuri speciale. Misiunea moșului nu a fost niciodată mai ușoară!

Pentru cei mai tineri dintre cititori, editura Arthur aduce o frumoasă reeditare a volumului Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, alături de alte cărți clasice ale copilăriei, precum seria de autor Roald Dahl sau cărțile din seria Harry Potter. Și Curtea Veche Publishing propune noi cărți pentru cei mici: Cartea Curajului, semnată de Adina Rosetti,reunește povești inspirate din întâmplări adevărate, prin intermediul cărora autoarea le dovedește celor mici că adevăratul curaj stă în lucrurile mărunte, și că oricine trebuie și poate fi curajos.

Editura Nemi propune două cărți speciale cu tematică de sărbători, ambele concepute pentru a le arăta copiilor că adevărata magie a Crăciunului este magia dărniciei. În Crăciun fericit, Matei! de Brigitte Weninger și Eve Tharlet, iepurașul Matei descoperă că nu toate animalele din pădure și-au pregătit provizii pentru iarnă, și hotărăște să le ajute. Iar Un băiat numit Crăciun de Matt Haig ne aduce aproape de magia sărbătorilor de iarnă prin povestea băiețelului care va deveni Moș Crăciun. Tot în rafturile bibliotecii Nemi poate fi găsită și noua colecție Basmul de buzunar, care reia povești clasice ale copilăriei, cu ilustrații făcute de tineri artiști români: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, Sarea în bucate, Ursul păcălit de vulpe, Muzicanții din Bremen, Aladin și lampa fermecată.



Desant de personalități culturale la Brașov



Salonul de carte Bookfest reușește în fiecare an să reunească, în mai multe orașe ale țării, unele cele mai importante personalități din lumea cărții. Și anul acesta, la Aula Unviersității Transilvania, Brașovul va primi vizita unor celebri scriitori, editori și traducători cu relevanță pe plan național și internațional. Sâmbătă, 3 decembrie, și Duminică, 4 decembrie, brașovenii vor putea întâlni membri marcanți ai lumii literare, printre care se numără istoricul Lucian Boia, editorul Denisa Comănescu, scriitorul Radu Paraschivescu, autorul și criticul literar Marius Chivu, jurnalistul și eseistul Cristian Tudor Popescu, speakerul american Ellis Potter, prozatori îndrăgiți precum Ioana Pârvulescu, Vlad Zografi, Mihail Vakulovski, și reprezentanți relevanți ai comunității literare locale, ca Adrian Lăcătuș, Caius Dobrescu, Cristian Pralea, Carmen Elisabeth Puchianu.



Accesul publicului va fi gratuit la toate evenimentele din cadrul Bookfest. Programul zilnic de vizitare va fi 10:00 – 20:00.





PROGRAMUL EVENIMENTELOR BOOKFEST BRAȘOV



Joi, 1 decembrie

17:00 - 18:00: Întâlnire cu autoarea Carmen Gheorghe și discuție despre volumele Tatuaj pe glezna stângă, Hamburgerul lui James Joyce, Cassa Dante, Editura Rao



Vineri, 2 decembrie



15:00 – 16.30 Libris Editorial - Lansarea volumenlor: Fericirea este o definiție personală de Chris Samy, Trăim fără noi de Felicia Popa, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Steinhardt de Nicolae Baciuț și lansarea celui mai recent album muzical al artistului Daniel Rosalim.

18:00 - 19:30: Proiecție de film ShortsUP la Bookfest Brașov, selecție de scurtmetraje românești recente și premiate, care au stârnit aplauzele și curiozitatea publicului internațional și național (intrarea liberă)



Sâmbătă, 3 decembrie

11:30 - 12:00: Lansarea celor mai noi apariții din colecția Biblioteca Polirom: Coajă de nucă de Ian McEwan, Dragoste la 17,50$ de Charles Bukowski, Scrisori către Vera de Vladimir Nabokov și Meseria de romancier de Haruki Murakami. Participă: Dan Croitoru și Adrian Lăcătuș

12:00 - 12:30: Lansare de carte şi sesiune de autografe Un joc fără reguli. Despre imprevizibilitatea istoriei de Lucian Boia, editura Humanitas. Vor vorbi: Lucian Boia și Mihail Vakulovski

12:30-13:00: Lansarea volumului de proză scurtă Să iau cuvintele cu mine de Mariana Gorczyca, editura Tracus Arte. Participă: Caius Dobrescu și Adrian Lăcătuș

13:00-13:30: Lansare de carte şi sesiune de autografe Inocenţii de Ioana Pârvulescu, editura Humanitas. Vor vorbi: Ioana Pârvulescu şi Vlad Zografi

13:30 - 14:00: Lansarea cărții Ziua gândacului de bucătărie, antologie de teatru de Mihai Ignat (coordonator), Editura Universității Transilvania din Brașov. Vor vorbi: Mihai Ignat, Cristian Pralea, Adrian Lăcătuș

14:00 - 14:30: Eveniment Bob Dylan (Nobel 2016), prezentare Cronica vieții mele. Volumul întâi; Tarantula; Suflare în vânt. 100 de poeme traduse de Mircea Cărtărescu, editura Humanitas Fiction. Vor vorbi: Marius Chivu, Denisa Comănescu, Mihail Vakulovski

14.30 - 15:30: Lansarea volumului Kleinschreibungen de Robert G. Elekes, Editura Universității Transilvania din Brașov. Vor vorbi: Carmen Elisabeth Puchianu și Caius Dobrescu

15:30 - 16:00: Lansare de carte şi sesiune de autografe Trei săptămâni în Anzi de Marius Chivu, editura Humanitas. Vor vorbi: Marius Chivu, Alexandra Coliban şi Gabriela Maaz

16:00 - 16:30: Lansarea volumelor 5 și 6 din seria de autor Gheorghe Crăciun, editura Polirom. Vor vorbi: Rodica Ilie, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș

16:30 - 17:30: Lansare de carte şi sesiune de autografe Efectele secundare ale vieţii de Vlad Zografi, editura Humanitas. Vor vorbi: Vlad Zografi, Ioana Pârvulescu şi Radu Paraschivescu

17:30 - 18:00: Lansare de carte şi sesiune de autografe Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Şapte ţări, opt graniţe şi o lovitură de stat în prime-time de Sabina Fati, editura Humanitas. Vor vorbi: Sabina Fati, Cristina Guseth și Mihail Vakulovski

18:00 - 19:00: Lansare de carte şi sesiune de autografe Aştept să crăpi (de astăzi, în prime time) de Radu Paraschivescu, editura Humanitas. Vor vorbi: Radu Paraschivescu şi Ioana Pârvulescu



Duminică, 4 decembrie

11:00 - 12:00: Lansarea celei mai recente cărți a autorului american Ellis Potter, How do you know that? Vor vorbi: Caius Dobrescu, David Cato și Ellis Potter

12:00 - 12:30: Lansare de carte Imago de Ludmila Uliţkaia, Humanitas Fiction. Vor vorbi: Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu şi Denisa Comănescu

12:30 - 13:00: Lansare de carte şi sesiune de autografe Pervazul lui Dumnezeu de Ana Barton, editura Humanitas. Vor vorbi: Ana Barton și Gabriela Maaz

13:00 - 13:30: Lansarea volumelor Alteţă regală de Thomas Mann și Povestiri orientale de Marguerite Yourcenar, Humanitas Fiction. Vor vorbi: Ioana Pârvulescu şi Denisa Comănescu

14:00 - 15:00: Lansare de carte și sesiune de autografe Viața și Opera deCristian Tudor Popescu, Polirom. Vor vorbi: Cristian Tudor Popescu și Mihai Vacariu



Salonul de Carte Bookfest Brașov face parte din seria de ediții locale ale celui mai important eveniment expozițional de carte din România; Bookfest mai are ediții locale la Cluj-Napoca, Timișoara și Tîrgu Mureș iar anul acesta a avut loc și o ediție internațională la Chișinău (Republica Moldova).



Evenimentul este organizat de Asociația Editorilor din România, alături de Fundația AIDA, sub egida Federației Editorilor din România.

Parteneri: Primăria Municipiului Brașov, Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov, Facultatea de Litere (Universitatea Transilvania Brașov), ShortsUP.

Sponsori: Banca Transilvania, Saeco.

Parteneri media: Europa FM, Hotnews, Brașov TV (Mix 2 TV), Mix TV, Radio Brașov, Super FM, Brașovul Tău, Transilvania Expres, Tex FM, mytex.ro, Bună Ziua Brașov, newsbv.ro, Monitorul Expres.



Bookfest este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă. La Salonul Internațional de Carte Bookfest de anul acesta (București, 1-5 iunie 2016) au fost prezente peste 200 de edituri, programul celor cinci zile cuprinzând peste 300 de evenimente, de la lansări şi dezbateri până la proiecţii cinematografice şi evenimente interactive. Invitat de onoare al acestei ediții a fost Israel, fiind prezente nume precum Zeruya Shalev, Fania Oz-Salzberger, Meir Shalev, Dror Mishani, Gil Hovav, Rony Oren.