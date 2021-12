Cele mai populare bonusuri acordate la cazinourile online

Cazinourile online fac mereu eforturi pentru a atrage jucători noi sau a-i fideliza pe cei existenți. Descoperă top 3 bonusuri acordate la cazinouri!





Promoții, bonusuri, oferte...tuturor ne plac. Mulți din noi poate le și căutăm în fiecare zi pe site-uri de profil, pe social media sau în comunități dedicate. Ei bine, nici cazinourile online nu se lasă mai prejos – la fel cum magazinele au propriile programe de fidelitate sau practică frecvent reduceri și oferte pentru clienți, și operatorii de jocuri de noroc încearcă mereu să atragă noi jucători sau să-i păstreze pe cei existenți.





Promoțiile practicate de cazinourile online le permit pariorilor să-și rotunjească veniturile și le oferă o surpriză plăcută în contul de jucător zilnic, săptămânal sau lunar. Majoritatea operatorilor mari licențiați din România dezvoltă propriile sisteme de recompense pentru jucători, astfel că poți căuta promoții Superbet sau promoții Netbet și ai șanse foarte mari ca site-ul tău preferat să ia parte la astfel de inițiative.





Iată top 3 promoții de cazino pe care le poți găsi pe site-urile operatorilor de jocuri de noroc din România în 2021:





#1 Bonusul de bun venit





După cum sugerează și numele, bonusul de bun venit este acordat tuturor jucătorilor noi care depun o anumită sumă pe site-ul cazinoului. Această depunere minimă este de obicei o sumă modică – 30 RON, 50 RON etc. Bonusurile de bun venit se acordă de regulă pariorilor care și-au validat contul și depun suma minimă specificată printr-o anumită metodă de plată (ex: card bancar). De asemenea, acest bonus se acordă sub formă de procentaj până la un anumit plafon maxim (ex: 100% până la 1500 RON), iar jucătorii trebuie să îndeplinească cerințe de rulaj pentru a putea retrage suma acordată de cazino în bani reali.





#2 Rotiri gratuite





Majoritatea pariorilor din România se înregistrează la cazinouri online pentru a profita de celebrele sloturi sau jocuri ca la aparate. Tocmai din acest motiv, și operatorii s-au adaptat și oferă promoții dedicate pentru pasionații de păcănele. Acestea poartă numele de rotiri gratuite și sunt practic runde extra la anumite sloturi populare ca Book of Ra, Sizzling Hot Deluxe, Mega Moolah sau Burning Hot. Cazinourile acordă frecvent rotiri gratuite ca parte din pachetul de bun venit, iar numărul lor diferă în funcție de politica operatorului – între 50-100 în medie.





#3 Programe de loialitate





Programele de loialitate li se adresează pariorilor care mizează des la un anumit cazino online și au rolul de a le răsplăti devotamentul față de site-ul respectiv. De obicei, în cadrul acestor programe, cazinourile acordă puncte de loialitate la fiecare miză plasată de jucător la un anumit joc (sloturi online, blackjack, baccarat sau poker). Aceste puncte pot fi convertite ulterior în bonusuri cash, rotiri gratuite sau alte premii. Nu în ultimul rând, dacă depui frecvent sume mari de bani, poți primi bonusuri și mai atractive destinate exclusiv clienților VIP (un manager de cont personal, premii fizice ca mașini sau vacanțe, limite mai mari la depuneri și retrageri etc.).





Decizie ONJN Nr. 2432 / 26.11.2020. Interzis utilizatorilor sub 18 ani.