Blackjack și ruletă – Reguli și tehnici de joc utile

Blackjackul și ruleta sunt unele dintre cele mai populare jocuri de masă (table games), pe care trebuie să le încerci dacă te pasionează astfel de activități. Însă, ca în orice joc, este important să știi regulile de bază, pentru a descoperi sisteme și strategii utile, care să te ajute să-ti atingi scopurile. Bineînțeles, sunt versiuni multiple, care pot avea mici diferențe, dar este esențial să cunoști regulamentul convențional, de care se ține cont, în principiu, în elaborarea oricărei versiuni similare.







Tehnici, reguli și sfaturi pe care să le pui în aplicare dacă ești jucător de blackjack sau ruletă!





Reguli de bază pentru Blackjack





Deși sunt mai multe variante, care pot aduce mici ajustări, înainte de a juca online blackjack este bine să știi principiile și denumirile de bază. În blackjack, câștigă jucătorul care are suma cărților egală cu 21 sau cât mai aproape de acest număr. În ceea ce privește valoarea cărților, asul poate fi 1 sau 11, figurile mari au 10 puncte, iar cărțile aflate între 2 și 10 au valoarea inscripționată pe acestea. La început, jucătorul primește 2 cărți care vor fi arătate și celorlalți jucători, iar dealer-ul primește o carte cu fața în sus și una cu fața în jos. Astfel, la fiecare mână, scopul jucătorului este acela de a avea suma tuturor cărților cât mai aproape de numărul 21. Bineînțeles, există tehnici și opțiuni pe care este obligatoriu să le știi pentru a putea juca blackjack. Hit, Stand, Double Down, Surrender sau Split sunt doar câteva dintre denumirile pe care trebuie să le cunoști, dacă vrei să înțelegi limbajul specific acestui joc. Este necesar să analizezi și să cercetezi aceste informații, cu scopul de a înțelege sensul lor și de a le pune în aplicare atunci când joci. Însă, nu uita că fiecare platformă are regulile ei – așadar, trebuie să iei în considerare acest aspect și să fii atent la caracteristicile versiunii pe care o încerci. La Sportingbet.ro, ai posibilitatea de a testa variantele free, pentru a te familiariza cu regulamentul lor.







Reguli de bază pentru Ruletă







Ruleta este un joc care se bazează pe existența a două elemente esențiale: tăblia care este împărțită în 37 de numere și ruleta care are 37 de diviziuni numerotate (de la 0 la 36). Înainte de aruncarea bilei, se efectuează pariurile, care pot fi făcute în mai multe combinații. Poți paria pe culoare, număr, grupuri de numere, pare sau impare, etc. Acestea sunt regulile de bază, însă, și în acest caz, trebuie să acorzi o atenție deosebită versiunii pe care o joci, pentru că anumite detalii se pot schimba în funcție de specificul acesteia.





În concluzie, blackjack-ul și ruleta sunt două jocuri foarte cunoscute, apreciate de mulți jucători. Dacă ești pasionat de table games, încearca diferite versiuni și găsește-le pe cele care ți se potrivesc. Bineînțeles, nu uita să joci responsabil și să-ți personalizezi strategiile!



Sursă foto: pixabay.com